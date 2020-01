Erster deutscher Hanf Aktienfonds startet mit neuem Namen in das nächste Jahrzehnt

Erstellt von Redaktion Allgemein

Der erste deutsche Hanf Aktienfonds (ehem. ws-hc Fonds – Hanf

Industrie Aktien Global WKN: A2N84J) startet im Zuge einer veränderten

Gesellschafterstruktur mit neuem Namen in das nächste Jahrzehnt:

CANSOUL Fonds – Hanf Aktien Global (WKN: A2N84J)

Der Initiator und Advisor firmiert unter: CANSOUL Finance UG, Friedensallee 38,

22765 Hamburg

Nach einem stürmischen und bereinigendem Jahr 2019 der globalen Hanf und

Cannabis Industrie, blickt die CANSOUL Finance UG mit seinem Team positiv in das

neue Jahrzehnt und geht davon aus, dass sich der Bio-Rohstoff Hanf mit seinen

nachhaltigen und vielfältigen Anwendungsbereichen langfristig durchsetzen wird.

Unter der Voraussetzung des Einsatzes von Wagniskapital, erachtet die CANSOUL

das gegenwärtige Marktniveau, als interessante Einstiegsmöglichkeit in die

internationale Cannabis Industrie.

Besuchen Sie CANSOUL auf dem FONDS professionell KONGRESS 2020 vom 29. bis 30.

Januar 2020 in Mannheim (Stand: Ebene 1 / Nr.: 154) und Vortrag am Donnerstag,

den 30. Januar um 16.15 Uhr (Saal 8).

Zur Risikodiversifikation einer Investition in die Hanfbranche, bedarf es einer

breiten Streuung in die Wertschöpfungskette des Hanfs: Anbau, Lizenzen &

Patente, Distribution, Forschung, Technologie und Pharmazie. Der erste deutsche

aktiv gemanagte Hanf Aktienfonds: CANSOUL Fonds – Hanf Aktien Global (WKN

A2N84J) bietet seit dem 3.12.2018 eine mögliche Investmentlösung an. Das Team

der CANSOUL Finance UG ist Initiator und Advisor des Aktienfonds. Die

Gesellschaft kooperiert mit BN & Partners Capital AG, welche als Anlageberater

im Fonds und Haftungsdach für CANSOUL Finance UG fungiert. (Daniel Stehr,

Geschäftsführer und Gesellschafter der CANSOUL Finance UG)

Name: CANSOUL Fonds – Hanf Aktien Global WKN: A2N84J / ISIN: LI0443398271

Bloomberg-Ticker: HANFEUR

Gebühren: 1,65% (Vermögensverwaltung, Risikomanagement und Vertrieb), zzgl.

weitere Gebühren gemäß Fondsprospekt

Performance Fee: Hurdle Rate 6%, dann 20% Performance Fee in Verbindung mit High

Watermark

Weitere Infos: www.cansoul.de

Informationsstelle in Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Zahlstelle Österreich:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Partner:

Baader Bank AG

BN & Partners Capital AG

Ernst & Young AG

IFM Independent Fund Management AG

Liechtensteinische Landesbank AG

CANSOUL Finance UG (haftungsbeschränkt)

Friedensallee 38

22765 Hamburg

Mail: info@cansoul.de

Telefon: +49 40 6077549-0

Web: www.cansoul.de

Disclaimer:

Die Anlageberatung nach §1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und die Anlagevermittlung nach § 1

Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter Haftung

des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partner Capital AG, Steinstraße

33, 50374 Erftstadt, nach § 2 Abs. 10 KWG. NB & Partners Capital AG besitzt für

die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 32 KWG.

Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation (“KI”) im Sinne

des Wertpapierhandelsgesetzes, die “KI” richtet sich an natürliche und

juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und

wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.

Diese “KI” kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht

ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige

Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner

stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle

Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine

Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in

Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen

rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von

Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden

abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen

Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation)

wurden im Rahmen der Erstellung der “KI” nicht berücksichtigt.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung

beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder

Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko

– und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten

eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen

Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach

Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur

weiteren Information finden Sie hier die “Wesentlichen Anlegerinformationen” und

das Wertpapierprospekt: https://www.ifm.li/FundPublikationen.aspx?nid=8207&group

nr=8207&lang=de&id=378504

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für

zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche

Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der

zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die

aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der

Erstellung dieser “KI”, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende

Richtigkeit kann nicht übernommen werden.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder,

eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert

wird. Die vorliegende “KI” ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung

und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 02.08.2019

Herausgeber: Daniel Stehr, CANSOUL Finance UG (haftungsbeschränkt),

Friedensallee 38, 22765 Hamburg handelnd als vertraglich gebundener Vermittler

(§ 2 Abs. 10 KWG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des

verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374

Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die die Erbringung der

Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § 1

Abs. 1a Nr. 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG.

Pressekontakt:

Daniel Stehr – Geschäftsführer

CANSOUL Finance UG (haftungsbeschränkt)

Friedensallee 38

22765 Hamburg

Mail: info@cansoul.de

Telefon: +49 40 6077549-0

Web: www.cansoul.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132845/4484160

OTS: ws-hc Stehr & Co. Hanf Consulting UG

Original-Content von: ws-hc Stehr & Co. Hanf Consulting UG, übermittelt durch news aktuell