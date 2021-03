ETS Strategic Capital gibt neue Transaktionen bekannt und erweitert Portfolio

ETS Strategic Capital führt Transaktionen mit zwei innovativen Technologieunternehmen durch, vergrößert sein Investitions- und Akquisitionsportfolio weiter

ETS Strategic Capital, eine Geschäftseinheit von ETS, die sich darauf konzentriert, das Geschäft im Bereich Bildung auszubauen und die strategischen Ziele der Organisation durch Kapitalbeteiligungen, Wachstumspartnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen umzusetzen, gab heute neue Vereinbarungen mit zwei Unternehmen bekannt, die eine weitere Ausweitung des Portfolios der Gruppe ermöglichen.

Die neuen Unternehmen im Portfolio von ETS Strategic Capital sind:

– MPOWER ® Financing: Ein in Washington, D.C. und Bangalore, Indien, ansässiger FinTech-Kreditgeber, der sich darauf spezialisiert hat, den Hochschulzugang für internationale Studenten und DACA-Studenten (Deferred Action for Childhood Arrivals) zu verbessern, die derzeit von konventionellen Banken unterversorgt sind. ETS Strategic Capital hat eine Minderheitsbeteiligung an der kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde von MPOWER Financing getätigt und plant, seine umfangreichen internationalen Verbindungen zu studentischen Kreditnehmern im asiatisch-pazifischen Raum, vor allem in Indien und China, einzubringen. Diese Verbindung soll dazu beitragen, Synergien zwischen studentischen Kreditnehmern weltweit und den GRE® und TOEFL®-Programmen von ETS zu kreieren. https://www.mpowerfinancing.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3091691-1&h=1106164875&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3091691-1%26h%3D3998414451%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mpowerfinancing.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mpowerfinancing.com&a=https%3A%2F%2Fwww.mpowerfinancing.com)

„MPOWER freut sich, mit ETS zusammenzuarbeiten und Methoden zu erkunden, die Millionen von Studenten zu unterstützen, die jedes Jahr weltweit Tests bei ihnen ablegen. Wir hoffen, dass durch die Demokratisierung des Zugangs zur Finanzierung eine noch größere Anzahl qualifizierter Studenten auf der ganzen Welt in Nordamerika studieren wird“, sagte Manu Smadja, CEO und Mitbegründer von MPOWER Financing. „Beide Unternehmen haben zum Ziel, einen Unterschied zu machen, und agieren weltweit. Es hat sich sofort ein Verbundenheitsgefühl bei unseren Teams eingestellt wir freuen uns darauf, Studenten dabei zu helfen, die bestmöglichen Bildungsergebnisse zu erzielen.“

– Vericant: Vericant besteht aus Teams von Zulassungsexperten in den USA, China und an internationalen Standorten, die daran arbeiten, das Gesicht der internationalen Zulassung und Bewertung zu verändern. Vericant hat sich zum Ziel gesetzt, Zulassungsbeauftragte dabei zu unterstützen, ihre Kandidaten durch Solo-Videointerviews besser kennenzulernen und ihnen so zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen mit umfassenden Informationen zu treffen. ETS Strategic Capital hat Vericant in einer M&A-Transaktion übernommen und das Unternehmen wird künftig als neue Tochtergesellschaft von ETS agieren. Die Dienstleistungen von Vericant sind für ETS nicht neu – sie wurden bereits zuvor in strategischer Zusammenarbeit als Teil der TOEFL ITP® Plus for China-Lösung von ETS genutzt, die für chinesische Studenten angeboten wurde, als die persönlichen TOEFL iBT®-Prüfungen als Folge von COVID-19 ausgesetzt wurden. https://www.vericant.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3091691-1&h=10410078&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3091691-1%26h%3D2617671830%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vericant.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vericant.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.vericant.com%2F)

„Unsere langfristige Vision ist es, dass jede Bewerbung von einem Video-Interview begleitet wird, sagte Guy Sivan, CEO von Vericant. „Wir haben uns jahrelang auf die Entwicklung und Bereitstellung der Tools, Systeme und Expertise unserer Interview-as-a-Service-Lösung für Institutionen und Studenten weltweit konzentriert, und ich kann mir keine bessere Möglichkeit vorstellen, unseren Einfluss weiter auszubauen, als durch den Zusammenschluss mit ETS.“

MPOWER Financing und Vericant fügen sich in das bereits solide Portfolio von ETS Strategic Capital ein und bringen innovative Technologien, neue Geschäftsmodelle und eine erweiterte geografische Abdeckung sowie komplementäre technologische Fähigkeiten in die aktuellen Geschäftsbereiche von ETS ein. In der Vergangenheit wurden bereits Transaktionen mit ApplyBoard, Capti, EdAgree, Pipplet und Gradschoolmatch angekündigt.

„Unsere neuesten Investitionen und Akquisitionen sind Ausdruck unseres Mandats, externe anorganische, unternehmerische, wachstumsstarke Tech-Geschäftsinnovationen zu nutzen, um die Fähigkeiten von ETS zu erweitern und um diese an der Mission von ETS auszurichten“, sagte Ralph Taylor-Smith, der Geschäftsführer von ETS Strategic Capital. „Durch Kapitalbeteiligungen, Wachstumspartnerschaften und M&A erkunden wir weiterhin neue Geschäftsmöglichkeiten für ETS, um Lernenden weltweit zu dienen.“

Informationen zu ETS Strategic Capital

ETS Strategic Capital fungiert als Zweig für private Kapitalanlagen und Fusionen und Übernahmen für ETS, seine Tochterfirmen und seine Partner bei der Beschaffung von Transaktionen sowohl innerhalb der USA als auch international. Die Geschäftseinheit arbeitet auch mit dem größeren EdTech-Ökosystem zusammen, um Geschäftsmöglichkeiten zu ermitteln und umzusetzen, sich mit anderen ETS-Geschäftsbereichen zu koordinieren, um Möglichkeiten und Bedürfnisse festzustellen, sich mit professionellen Dienstleistungsunternehmen mit Fachwissen im Bildungsbereich zu vernetzen und um direkte Beziehungen zu Unternehmen auf internationaler Ebene aufzubauen, insbesondere in den Regionen Asien-Pazifik, Südostasien, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika (MENA). ETS Strategic Capital konzentriert sich auf Private-Equity-Investitionen, die sich typischerweise in der Serie B, C oder später befinden, auf Akquisitionen mittlerer Größe und auf Wachstumspartnerschaften, die Joint Ventures (JVs), Channel-Affiliate- oder Vertriebsvereinbarungen, Lizenzierung von geistigem Eigentum (IP) und Technologietransferbeziehungen umfassen können. www.ets.capital

Informationen zu ETS

Bei ETS setzen wir uns für Qualität und Chancengleichheit im Bildungswesen für Menschen auf der ganzen Welt ein, indem wir Beurteilungen auf der Grundlage sorgfältiger Forschung erstellen. ETS bedient Privatpersonen, Bildungsinstitutionen und Regierungsbehörden durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Lehrer-Zertifizierung, das Erlernen der englischen Sprache und die Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung sowie durch die Realisierung von Bildungsforschung, Analysen und Grundsatzstudien. Im Jahr 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet, entwickelt, betreut und beurteilt ETS jährlich mehr als 50 Millionen Tests, einschließlich der TOEFL®-, TOEIC®- und GRE®-Tests und der The Praxis Series®-Bewertungen in mehr als 180 Ländern an über 9.000 Standorten weltweit. www.ets.org

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1274809/ETS_Strategic_Capital_300_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3091691-1&h=131373902&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3091691-1%26h%3D1590013107%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1274809%252FETS_Strategic_Capital_300_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1274809%252FETS_Strategic_Capital_300_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1274809%2FETS_Strategic_Capital_300_Logo.jpg)

