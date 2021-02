EurA Venture GmbH leitet erfolgreich den Transaktionsprozess des Hamburger Start-Ups NautilusLog

Erstellt von Redaktion Allgemein

Unter der Leitung des baden-württembergischen Beratungs- und Beteiligungsunternehmen EurA Venture GmbH hat das Hamburger Start-Up NautilusLog eine ? 1 Mio. Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Neben dem Lead-Investor NBank Capital haben diverse Business Angels in das digitale Logbuch investiert. Da auch Niedersachsens Hafenstädte hiervon profitieren sollen, ist eine weitere Niederlassung in Niedersachsen bereits in Planung.

NautilusLog ist ein ShipTech-Startup, das sich als digitaler Datenmotor in der Schifffahrt versteht.

Als Vorreiter setzt das Start-up neue Standards nicht nur in der Digitalisierung in der Schifffahrt, sondern definiert über die Plattform auch neue Geschäftsmodelle.

Die Mittel aus der Seed-Finanzierungsrunde dienen dem Team- und Plattformausbau für weitere Services und ermöglichen es, die stark wachsende weltweite Kundennachfrage zu bedienen.

Die Investoren dieser Finanzierungsrunde unterstreichen das Vertrauen in NautilusLog und die langfristige Vision, alle maritimen Stakeholder sowie Partner zu vereinen.

Die NautilusLog Anwendung revolutioniert die Schifffahrt, indem es Daten und Wissen miteinander kombiniert und optimal nutzt. Mit der App werden zuvor nicht verwendbare Daten in nutzbares Fachwissen, Stakeholder in Partner und Hindernisse in Wachstumschancen verwandelt. Es werden neue Services entwickelt, die nicht nur die Schifffahrt digitalisieren, sondern vor allem auf Automatisierung und Nachhaltigkeit fokussieren. Die Kunden profitieren dank der effizienten Prozesse und niedrigeren Kosten und erhalten so die Möglichkeit, die Vorteile an ihre eigenen Kunden weiterzugeben.

Innerhalb nur eines Jahres hat das Team zusätzlich mehr als 2.000 Schiffe unter Vertrag genommen. Allein im Dezember 2020 wurden beim Launch eines neuen Services 700 Schiffe auf die Plattform geholt.

Dieses Potenzial hat auch das Beteiligungsunternehmen der niedersächsischen Landesbank (NBank Capital) als Hauptinvestor sofort erkannt. ?Gesetze und Regularien für die Schifffahrt werden immer komplexer, jedoch entwickelt sich der technische Fortschritt nicht immer parallel dazu. Durch strengere Umweltbedingungen und internationalen Wettbewerb entsteht ein enormer Kostendruck. Der Markt verlangt daher geradezu nach den digitalen Lösungen von NautilusLog.?, erklärt Martin Rani?, Beteiligungsmanager bei NBank Capital.

NautilusLog beschäftigt derzeit 14 Mitarbeiter und wird zukünftig stark wachsen. ?Wir freuen uns, unser Team zu vergrößern, um neue Services schneller im Markt platzieren zu können. Dazu werden wir auch weiter in Marketing und Sales investieren, um die stark zunehmende globale Nachfrage nach unseren digitalen Lösungen bedienen zu können.?, kommentiert Otto Klemke, Co-Founder und CEO von NautilusLog. ?Wir gewinnen durch die Investoren nicht nur Kapital, sondern strategische Unterstützung für unsere internationalen Wachstumspläne.?

Neben der NBank Capital als Hauptinvestor haben sich ein weiteres Beteiligungsunternehmen sowie Business Angels beteiligt, die zum Teil exzellent in der internationalen Schifffahrt vernetzt sind und Herrn Klemke bereits seit 2017 als Mentor begleiten.

?Wir begleiten die Innovationskraft von NautilusLog bereits seit einiger Zeit bei Themen wie Forschung, Entwicklung und Finanzierung. Diese aktuelle Finanzierung ermöglicht es, die Digitalisierung in der Schifffahrt schneller voranzutreiben.?, freut sich Uwe Herrgott von der EurA Venture GmbH.

Damit wird NautilusLog in verschiedenen Netzwerken von namenhaften Experten, Unternehmen und immer weiteren interessierten Marktteilnehmern begleitet. Seine Innovationen für die Schifffahrt bringt das Start-Up zudem in einen neuen ISO Standard ein.

NautilusLog

Otto Klemke, CEO, ahoy@nautiluslog.com

NautilusLog GmbH, St. Annenufer 2, 20457 Hamburg

Das Hamburger Start-Up NautilusLog revolutioniert die Schifffahrt, indem es maritime Marktteilnehmer vereint und signifikante Mehrwerte für sie schafft. Als smarter Datenmotor werden Antworten auf aktuelle und zukünftige Fragestellungen der Marktteilnehmer und Geschäftspartner bereitgestellt. Die Plattform und das digitale Logbuch ersetzen Papier und analoge Prozesse, um Daten über integriertes Know-how in Mehrwerte, Stakeholder in Partner und Hindernisse in Wachstumschancen umzuwandeln. Für eine grüne, nachhaltige und digitale Schifffahrt setzt das Start-up neue Standards und ermöglicht neue digitale Kollaborationen, Automation sowie das effiziente Erfüllen gesetzlich geforderter Anforderungen.

EurA Venture GmbH

EurA Venture GmbH, kontakt@eura-ag.de

Max-Eyth-Str. 2, 73479 Ellwangen

Die EurA Venture GmbH ist der bankenunabhängige Partner für innovative Wachstumsunternehmen und Kapitalanleger unter dem Dach der EurA AG. Wir bieten europaweiten Zugang zu Scale-Ups und Investoren. Sie profitieren von unserem interdisziplinären Team und einer beziehungsorientierten Beratung ? Strategie, Finanzierung und M&A aus einer Hand. Gemeinsam mit der erfahrenen Geschäftsführung unserer Mandanten gestalten wir den gesamten Transaktionsprozess fokussiert, professionell und kompetent. Daraus resultiert eine ganzheitliche Betreuung kapitalsuchender Unternehmen und von Investoren.

Die EurA AG gehört mit über 150 Mitarbeitern/-innen am Hauptsitz Ellwangen, in den Niederlassungen Hamburg, Aachen, Enge-Sande, Pfarrkirchen, Zella-Mehlis, Brüssel (Belgien) und Porto (Portugal) zu Deutschlands führenden Beratungshäusern für Forschung, Entwicklung und Markteinführung innovativer Produkte. Darüber hinaus beschäftigen wir mit den Tochtergesellschaften bereits 163 Mirarbeiter. Zu unseren Mandanten zählen branchenweit über 1.500 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Deutschland und vielen europäischen Ländern in allen Technologie-Branchen.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit betrifft Technologietransfer, Finanzierung, Realisierung und internationale Vermarktung innovativer Produkte und Dienstleistungen, vorwiegend durch Einsatz regionaler, staatlicher und europäischer Fördermittel. Die Kunden aus dem Mittelstand und den Forschungsinstituten profitieren von EurA bei der Konzeption und Begleitung von F&E-Projekten und Kooperationen mit Entwicklungs- und Vermarktungspartnern. Zusätzlich moderiert EurA mehr als 50 bundesweite oder internationale Innovationsnetzwerke, in denen unternehmerische Einzelentwicklungen und Verbünde zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie die dazugehörigen Finanzierungsvorhaben initiiert und realisiert werden.