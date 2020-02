Euroclear liefert ein weiteres Rekordjahr

Erstellt von Redaktion Banken

Euroclear gibt die Ergebnisse für das am 31. Dezember

2019 endende Jahr bekannt

Finanzielle Eckdaten

– Der Geschäftsertrag stieg um 6 % auf 1145 Millionen EUR, was auf

die Umsetzung unserer strategischen Initiativen und die positiven

Marktbedingungen zurückzuführen ist

– Bank- und andere Erträge stiegen um 13 % auf 290 Millionen EUR,

begünstigt durch höhere US-Zinsen im ersten Halbjahr 2019

– Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum GJ 2018 um 8 % auf 1435

Millionen EUR

– Die Betriebskosten blieben mit 820 Millionen EUR stabil, da die

laufenden Investitionen in unser Kundenangebot, die Modernisierung

der Technologie und die von der Regulierungsbehörde angeregten

Initiativen durch eine strenge Kostenkontrolle ausgeglichen wurden

– Die Geschäftsertrag-Betriebsmarge stieg um vier Prozentpunkte auf

28,4 %

– Das EBITDA von 709 Millionen EUR stieg um 19 %, was einer

EBITDA-Marge von 49 % entspricht

– Der Nettogewinn stieg um 34 % auf 431 Millionen EUR, was zu einem

Gewinn pro Aktie von 136,9 EUR gegenüber 102,3 EUR im Jahr 2018

führte

– Der Vorstand gibt eine Jahresdividende pro Aktie von 82,4 EUR an,

was einem Anstieg um 50 % gegenüber 2018 entspricht

Wichtige Betriebskennzahlen

– Rekord von 239 Millionen Nettotransaktionen, die in der Euroclear

Group abgewickelt wurden, was einem Wert von 837 Billionen EUR oder

etwa dem 10-fachen der globalen Wirtschaftsleistung entspricht

– Der durchschnittliche Wert der im Namen von Euroclear-Kunden

gehaltenen Wertpapiere ist weiter gestiegen, und zwar um 5 % im

Jahr 2019 auf 30,1 Billionen EUR gegenüber 28,8 Billionen EUR im

Jahr 2018. Zum Jahresende verwahrte Euroclear 31,4 Billionen EUR an

Vermögenswerten

– Euroclears Collateral Highway mobilisierte im Jahresdurchschnitt

1,3 Billionen EUR, ein Plus von 6 %

– Der Euroclear FundsPlace zieht weiterhin sowohl Vermögensverwalter

als auch ETF-Emittenten an, wobei das verwahrte Fondsvermögen auf

2,4 Billionen Euro gestiegen ist. Die Anzahl der von Euroclear

weitergeleiteten Fondsaufträge ist um 3 % auf 11,2 Millionen

gestiegen

Strategischer Lagebericht

Fortgesetzter Fokus auf die Erfüllung unserer drei strategischen Zielsetzungen,

um unser Kundenversprechen aufzuwerten: 1. die Stärkung unseres Netzwerks, 2.

Ausbau unseres Netzwerks und 3. Umgestaltung unseres Netzwerks. Highlights in

2019:

– Erste (I)CSD-Gruppe, die Lizenzen nach den neuen CSD-Bestimmungen

erhält und damit die Robustheit der Systeme und Fähigkeiten von

Euroclear beweist

– Ankündigung der Pläne, Euroclear Bank an T2S anzuschließen, um die

Ambitionen der EU für die europäische Kapitalmarktunion zu

unterstützen

– Starke Pipeline aufstrebender Märkte, die angezogen werden, um den

Status “euroclearable” zu erlangen, der internationale

Investitionen erleichtert Absichtserklärung (MOU) mit dem

ägyptischen Finanzministerium, dem saudi-arabischen Securities

Depository Centre und dem China Central Depository & Clearing zur

Entwicklung grenzüberschreitender Dienstleistungen unterzeichnet

– Anhaltendes Wachstum bei den Collateral Management-Lösungen in

allen Geschäftsbereichen. Wurde 100%iger Eigentümer von Global

Collateral Ltd, um das Leistungsmodell für globale Investoren zu

verbessern

– Entwicklung von Emittentenlösungen zur Unterstützung von

SRDII-bezogenen Möglichkeiten und im globalen grünen Finanzsektor

– Investitionen in digitale und Datendienste, die die Effizienz des

Nachhandels unterstützen

Lieve Mostrey, Chief Executive Officer, kommentierte die Ergebnisse: “Nach einer

hervorragenden Leistung im Jahr 2018 war 2019 ein weiteres Rekordjahr für

Euroclear. Durch die konsequente Umsetzung unserer Strategie bauen wir unser

Geschäft durch Kunden- und Produktexpansion weiter aus und profitieren von den

positiven Marktbedingungen.

Trotz des Gegenwinds durch die niedrigeren Zinssätze investieren wir weiterhin

in die Kunden- und Produktexpansion sowie in die Verbesserung unserer

Technologie. Indem wir uns weiterhin auf die Umsetzung unserer strategischen

Ziele konzentrieren, sind wir zuversichtlich, dass wir für alle unsere

Stakeholder weiteren Wert schaffen.”

Anmerkung für Herausgeber

Die Euroclear Group ist ein führender Finanzdienstleister für den Nachhandel.

Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst das Settlement und die Verwahrung von

in- und ausländischen Sicherheiten für Anleihen, Dividendenpapiere und Derivate

für Anlagefonds. Euroclear ist eine ausgereifte, belastbare

Kapitalmarkt-Infrastruktur, die ihrem internationalen Kundenstamm große Vorteile

in Zusammenhang mit Risikominderung, Automatisierung und Effizienz bietet.

Zur Euroclear Group gehören Euroclear Bank (Bewertung AA+ von Fitch Ratings und

AA von Standard & Poor–s) sowie Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear

France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden und Euroclear UK & Ireland. 2019

verrechnete die Euroclear Group Wertpapiertransaktionen im Gegenwert von 837

Billionen EUR mit 239 Millionen in- und ausländischen Transaktionen und

verwahrte für seine Kunden einen durchschnittlichen Vermögenswert von 30,1

Billionen EUR.

Weitere Informationen über Euroclear finden Sie unter www.euroclear.com.

Euroclear wird heute eine Präsentation für Investoren abhalten, mit einem

Video-Streaming-Service, der unter www.euroclear.com verfügbar ist.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/832898/Euroclear_Logo.jpg

Pressekontakt:

Tulchan Group

Tom Murray

+44 207 353 4200

tom.murray@tulchangroup.com. Craig MacDonald

Media Relations

+44 207 849 0315

craig.macdonald@euroclear.com. Thomas Churchill

Investor Relations

+32 2 326 7944

thomas.churchill@euroclear.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133897/4523283

OTS: Euroclear Group

Original-Content von: Euroclear Group, übermittelt durch news aktuell