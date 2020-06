Europa als Hotspot der Elektromobilität

Im vergangenen Jahr wurden 44 Prozent mehr Elektroautos und auch Plug-in-Hybride in Europa verkauft als im Jahr davor. Im gleichen Zeitraum stiegen die Zahlen in China nur um 3 Prozent an. Global betrachtet konnten im Jahr 2019 2,3 Millionen E-Fahrzeuge an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden. Dies waren 9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die enormen Verkaufszahlen in Europa dürften sich weiter steigern, denn bis 2021 müssen die Autohersteller mehr als zwei Millionen E-Fahrzeuge verkaufen, um Strafzahlungen zu vermeiden. Schuld sind die CO2-Grenzwerte. Immerhin kann in Deutschland aus rund 80 Modellen ausgewählt werden. Das ist nach China weltweit der zweite Platz in Sachen Markenvielfalt.

Der Anteil der deutschen Autohersteller betrug weltweit im Jahr 2019 rund 18 Prozent, könnte nach einer Studie von McKinsey bis 2024 auf 29 Prozent ansteigen. So könnte Deutschland sogar zum weltweit führenden Produzenten aufsteigen und China vom Thron verdrängen. Auch an der Herstellung der notwendigen Batterien wird eifrig gearbeitet, die Kapazitäten sollen steigen. Ohne die dafür benötigten Rohstoffe geht allerdings nichts.

Mit Rohstoffen für die Elektromobilität ausgestattet sind beispielsweise die Kobalt-Nickel-Projekte von Canada Nickel – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-skeena-resources-canada-nickel-und-corvus-gold/ -. Die Gesellschaft besitzt eines der größten Nickel-Kobalt-Palladium-Projekte, gelegen in Ontario, das Crawford-Projekt.

Das in den Lithium-Ionen-Akkus verwendete Lithium ist stark gefragt und etwa bei Millennial Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/play/research-news-mit-millennial-lithium-corvus-gold-und-mag-silver/ – in zwei Liegenschaften vorhanden. Diese liegen in Argentinien, wobei das Pastos Grandes Lithiumprojekt bereits weit fortgeschritten ist.

