everyoneINVESTED, das Wealth-Tech-Spin-off der KBC Asset Management, wird Partner von Objectway bei der Bereitstellung innovativer digitaler Investment-Anwendungen

Erstellt von Redaktion Banken

everyoneINVESTED und Objectway – ein führender internationaler Akteur im Bereich Digital Wealth & Asset Management Software – haben ein Partnerschaftsabkommen geschlossen, das es ihnen ermöglicht, ihr Bestreben umzusetzen und professionellen Vermögensverwaltern und Finanzinstitutionen Zugang zu everybodyINVESTED–s der innovativen digitalen Investmenttechnologie von everyoneINVESTED zu bieten. Die erste Lösung, die Objectway dem internationalen Markt anbieten wird, basiert auf dem –Profiler– von everyoneINVESTED, einer schnellen und benutzerfreundlichen Anwendung zur Erstellung digitaler Anlegerprofile. Dank dieser Partnerschaft wird Objectway zu gegebener Zeit auch andere Produkte und Entwicklungen von everybodyINVESTED auf den internationalen Markt bringen – über die Kernmärkte der KBC hinaus.

Was ist everyoneINVESTED?

Seit Ende März hat die KBC Asset Management ihr Know-how im Bereich der digitalen Investment-Anwendungen in ein neues, eigenständiges Unternehmen namens everyoneINVESTED eingebracht. Die KBC Asset Management hat in den letzten Jahren viel Wissen und Erfahrung gesammelt, um den Anlageprozess um Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie zu bereichern. Dies hat zu Innovationen im Bereich der Anlegerprofilierung, der Positionierung von Anlageprodukten und der Zusammenstellung personalisierter Anlageportfolios geführt. everyoneINVESTED stellt dieses digitale Anlage-Know-how und die Anwendungen professionellen Vermögensverwaltern, Brokern und großen Anbietern von Anlageprodukten, die außerhalb der Heimatmärkte der KBC-Gruppe angesiedelt sind, direkt zur Verfügung. Die Partnerschaft mit Objectway steht voll und ganz im Einklang mit diesem Ziel.

everyoneINVESTED entwickelt Software und Anwendungen, die zur Digitalisierung von Investitionsprozessen beitragen. Dies ermöglicht es den Kunden von everyoneINVESTED, seine Investoren gezielter und effizienter zu betreuen und den Schritt zum digitalen Investieren zu erleichtern. Darüber hinaus konzentriert sich das Angebot von everyoneINVESTED auch auf die skalierbare, digitale Unterstützung der Beratungsfunktion. Einige Beispiele hierfür sind:

– Der Profiler: eine digitale und wissenschaftlich fundierte App zur Erstellung von Investorenprofilen, die dank der Partnerschaft mit Objectway nun auch auf dem internationalen Markt verfügbar ist; – The Page: eine interaktive Webanwendung, die Investitionsberater bei Gesprächen mit ihren Kunden über Portfoliokonstruktion und mögliche Investitionsergebnisse unterstützt; – The Score: eine zugängliche und effektive App, die einen Überblick darüber gibt, wie einzelne Anlageportfolios mit einer übergreifenden Anlagestrategie abgestimmt sind. Die App trägt zu einer konsistenten Vorgehensweise bei und stellt sicher, dass die Beratung auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Neben diesen Lösungen, die die KBC auch selbst einsetzt, entwickelt everybodyINVESTED auf Anfrage von professionellen Gegenparteien spezifische Anwendungen.

Luc Popelier, Vorstandsvorsitzender von KBC Asset Management , ist von der Partnerschaft begeistert: Innovation ist eine der treibenden Kräfte unserer Gruppe. In allen Entitäten ergreifen die Mitarbeiter Initiativen, um innovative Ideen zu lancieren, zu hinterfragen und zu leistungsstarken Werkzeugen zu entwickeln, die unsere Kunden und die KBC unterstützen und es ihnen ermöglichen, einen Schritt weiter in die digitale Welt zu gehen. Sie werden dabei durch unsere Unternehmenswerte ermutigt, die ihnen genügend Spielraum für Innovationen lassen. Dies könnte nicht besser veranschaulicht werden als von everyoneINVESTED. Darüber hinaus profitieren nicht nur die KBC und ihre Stakeholder, sondern dank der Partnerschaft mit Objectway auch die Investorengemeinschaft als Ganzes von der Erfahrung und dem Fachwissen, die sie zusammenbringen.”

Jurgen Vandenbroucke, Geschäftsführer von everyoneINVESTED , fügt hinzu : “Investieren ist immer noch die am wenigsten digitalisierte Finanzdienstleistung, und genau das möchte everyoneINVESTED ändern. Wir sehen die Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern vielmehr als Mittel, um Investitionen zugänglicher zu machen. Durch die Kombination von Technologie mit unserem Know-how über das Verhalten von Investoren können wir die Art und Weise, wie wir an den Benutzer herantreten, ihn bedienen und informieren, verbessern, so dass der Prozess weit mehr als nur eine Automatisierung wird. Die Partnerschaft mit Objectway ermöglicht es uns, unser Bestreben zu verwirklichen und zu erreichen, dass jeder investiert.–

Kurt Vanhee, Geschäftsführer von Objectway (Kontinentaleuropa & Nordamerika) , kommentiert: Wir freuen uns und sind stolz darauf, unseren langjährigen Kunden, KBC Asset Management, zu unterstützen und mit seinem Wealth-Tech-Spin-off, everyoneINVESTED, zusammenzuarbeiten, um Finanzinstituten durch unsere vorgefertigten, schnell einsetzbaren und leicht anzupassenden Lösungen Zugang zu innovativer digitaler Investmenttechnologie zu verschaffen und ihnen so zu ermöglichen, heute eine hochwertige digitale Transformation zu beginnen.–

Pressekontakt:

(+39) 393 8229579

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150688/4768857

OTS: Objectway SPA; everyoneINVESTED

Original-Content von: Objectway SPA; everyoneINVESTED, übermittelt durch news aktuell