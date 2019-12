Expansion und Umfirmierung der DR. KLEIN Firmenkunden AG

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die zum Hypoport-Konzern gehörende DR. KLEIN Firmenkunden AG wird sich künftig ganz auf die Kernzielgruppe Wohnungswirtschaft fokussieren. Um dies schon im Namen deutlich zu machen, wurde das Unternehmen kürzlich in Dr. Klein Wowi Finanz AG umbenannt. Um die Kunden außerdem bestmöglich in den immer wichtiger werdenden Bereichen Automatisierung und Digitalisierung unterstützen und voranbringen zu können, wurden entsprechende Know-how-Träger aus drei Hypoport-Unternehmen in der neuen

Dr. Klein Wowi Digital AG zusammengezogen.

Vor 65 Jahren begannen die Gründer von Dr. Klein, die beiden hanseatischen Kaufmänner Heinrich Scheck und Dr. Kurt Klein, von Lübeck aus Darlehen für in der Nachkriegszeit dringend benötigten Wohnraum zu vermitteln. Über die Jahre und Jahrzehnte hat sich ?Dr. Klein? fest als Ansprechpartner nicht nur für bankenunabhängige Darlehensvermittlung in der Branche etabliert: Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Leistungsangebot immer weiter ausgebaut ? von Finanzierung über Versicherung, Immobilien-Investment und Consulting bis zu Digitalisierungs-Dienstleistungen. Dabei standen die Bedürfnisse der Zielgruppe ?Wohnungswirtschaft? ? kurz ?Wowi? ? stets im Fokus. Um dies zukünftig noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen, wurde das zuletzt als ?DR. KLEIN Firmenkunden AG? firmierende Unternehmen nun in ?Dr. Klein Wowi Finanz AG? umbenannt. Zudem wird im neuen Schwesterunternehmen ?Dr. Klein Wowi Digital AG? das Digitalisierungs-Know-how von drei Unternehmen zusammengeführt.

Konzentration von Digitalisierungs-Kompetenz in neuer Dr. Klein Wowi Digital AG

Um den auch in der Wohnungswirtschaft immer bedeutsameren Themen Prozessoptimierung und Digitalisierung noch besser gerecht werden zu können, wurden das entsprechende Know-how von drei Schwesterunternehmen aus dem Hypoport-Netzwerk speziell für die Zielgruppe Wohnungswirtschaft zusammengeführt: Die Dr. Klein Wowi Digital AG, rechtlich entstanden aus der ICS GmbH, vereint entsprechende Spezialisten der FIO SYSTEMS AG, der (ehem.) DR. KLEIN Firmenkunden AG und der (ehem.) ICS GmbH in einem Kompetenz-Center. Vorstand des neuen Unternehmens werden Jörg Busam (ehem. Geschäftsführer der ICS GmbH) und Nicolas Schulmann, Vorstand von FIO SYSTEMS AG und Dr. Klein Wowi Finanz AG.

?Den überstrapazierten Begriff Digitalisierung werden wir neu denken?, erklärt Hans Peter Trampe, Vorstand der Hypoport AG, Vorstandsvorsitzender der bisherigen DR. KLEIN Firmenkunden AG und ab 2020 Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Klein Wowi Finanz und Digital AGs. ?Die Wohnungswirtschaft hatte bisher die Wahl zwischen beratungs- oder produktorientierten Anbietern. Mit dem geballten Know-how der Dr. Klein Wowi Digital AG können wir sie nun sowohl mit maßgeschneiderten und herstellerunabhängigen Beratungsdienst­leistungen als auch mit zukunftsfähigen Software- und Systemlösungen wie beispielsweise unserem webbasierten ERP-System WOWIPORT unterstützen.?

Über die Dr. Klein Wowi Finanz AG

Seit 1954 unterstützt Dr. Klein wohnwirtschaftliche Kunden und gilt als Marktführer bei der Entwicklung von Finanzierungs­lösungen für Wohnungsunternehmen. Durch die Abspaltung des Bereiches Corporate Finance aus der (ehem.) DR. KLEIN Firmenkunden AG in die Schwestergesellschaft REM CAPITAL AG ist mit der Dr. Klein Wowi Finanz AG ein ausschließlich auf die Wohnungswirtschaft fokussiertes Unternehmen entstanden. Die mehr als 70 Mitarbeiter sind darauf spezialisiert, für Wohnungsunternehmen Finanzierungs- und Versicherungsstrategien zu entwickeln und sie bei der Umsetzung zu begleiten.

Über die Dr. Klein Wowi Digital AG

Die im September 2019 gegründete Dr. Klein Wowi Digital AG bündelt und vereint das Digitalisierungs-Know-how aus drei zur Hypoport-Gruppe gehörenden Unternehmen: Die 1999 gegründete FIO SYSTEMS AG gehört mit ihren webbasierten Cloudlösungen zu den führenden Softwareanbietern und wichtigsten Wegbereitern der Digitalisierung in der Finanz- und Immobilienwirtschaft in Deutschland. Sie bringt u. a. mit der von ihr entwickelten webbasierten ERP-Lösung WOWIPORT (vormals Haufe FIO axera) innovative Softwarelösungen in das neue Unternehmen ein. Aus der ehem. DR. KLEIN Firmenkunden AG fließen das am Markt seit Jahren etablierte Management-Informationssystem und Planungstool MYWOWI, die Digitalisierungsberatung und das neu entwickelte Kollaborationstool WOWICONNECT ein. Die 1991 gegründete ICS GmbH vervollständigt als IT-Systemhaus der Immobilienwirtschaft mit ihren Kompetenzen in Vertrieb, Consulting und Support das Angebot. So ist mit der Dr. Klein Wowi Digital AG ein technologiebasierter Anbieter von IT-Lösungen und Digitalisierungsberatung für die Wohnungswirtschaft mit rund 60 Mitarbeitern entstanden.

Die Dr. Klein Wowi Finanz AG und die Dr. Klein Wowi Digital AG sind 100%ige Töchter der an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten Hypoport AG.