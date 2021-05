FairX kündigt neue Terminbörse für Privatanleger an

In Abstimmung mit vielen der größten Online-Brokerfirmen, Clearing-Firmen und Liquiditätsanbietern FairX gab das Unternehmen heute Pläne für den Start einer neuen CFTC-regulierten Futures-Börse bekannt, die kleinere, einfachere und leichter zugängliche Futures für aktive Einzelanleger anbieten soll.

Eine breite Palette von Firmen hat sich verpflichtet, FairX-Produkte zum Start anzubieten, darunter TD Ameritrade, E*Trade Financial, ABN AMRO Clearing Chicago LLC, ADM Investor Services, Advantage Futures, Dorman Trading, StoneX, Wedbush, Virtu Financial und XTX Markets. Nodal Clear, Teil der EEX-Gruppe, die wiederum zur Deutsche Börse Group gehört, wird Clearingdienstleistungen für FairX erbringen.

FairX startet im Juni und wird rund um die Uhr kostengünstigen Zugang zum Handel mit den liquidesten Anlageklassen der globalen Futures-Industrie bieten. Die anfängliche Produktpalette von FairX umfasst Futures auf den Bloomberg US Large Cap Index, der die 500 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung abbildet, den Bloomberg US Dollar Spot Index, der den Wert des US-Dollars gegenüber einem Korb internationaler Währungen abbildet, sowie den SuperTech Index, der 15 der größten und am aktivsten gehandelten Unternehmen der wachstumsstarken Technologie-, Medien- und Fertigungsbranche abbildet.1

FairX CEO Neal Brady sagte: „Wir freuen uns, mit vielen der führenden Unternehmen der Branche zusammenzuarbeiten, um einen Handelsplatz für Futures anzubieten, der auf die Bedürfnisse der globalen Privatanleger im Futures-Handel zugeschnitten ist. FairX zielt darauf ab, den Zugang zu Futures und Optionen auf Futures zu demokratisieren, indem es der aktiven Handelsgemeinschaft überlegene Produkte, nahtlosen Zugang und drastisch niedrigere Börsenkosten bietet.“

„Als Investoren in FairX und strategische Mitwirkende an der Plattform glauben wir, dass das FairX-Angebot unseren globalen Kunden attraktive Produkt- und Ausführungsalternativen bieten wird“, sagte J.B. Mackenzie, Managing Director bei TD Ameritrade Futures & Forex, LLC. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem FairX-Team, um die Retail-Futures-Landschaft zu erweitern.“

„Als ein führendes US-Clearinghaus für eine wachsende Anzahl von Anlageklassen freuen wir uns, mit FairX zusammenzuarbeiten, um die Bedürfnisse des globalen Handels zu erfüllen, indem wir zuverlässige Clearing- und Abwicklungsdienstleistungen praktisch rund um die Uhr anbieten“, sagte Paul Cusenza, Chairman und CEO von Nodal Clear.

FairX hat mehrere Finanzierungsrunden unter der Leitung von Hyde Park Venture Partners mit Beteiligung von Battery Ventures, Limerick Hill, LLC, TD Ameritrade, Virtu Financial und XTX Ventures abgeschlossen.

Informationen zu FairX

FairX(TM) wurde in Zusammenarbeit mit führenden Online-Brokern gegründet, um den Bedürfnissen des globalen Privatanlegers gerecht zu werden. FairX ist eine Handelsmarke von LMX Labs, LLC, der juristischen Person, die als Designated Contract Market (DCM) registriert ist und von der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert wird. Die Börse handelt über Nodal Clear, eine Derivate-Clearing-Organisation (DCO) und Teil der EEX Group, die wiederum Teil der Deutsche Börse Group ist.

1 Alle Produkte unterliegen einer behördlichen Überprüfung.

