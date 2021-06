Fast alle Branchen brauchen Kupfer

Die globale wirtschaftliche Gesundheit zeigt der Kupferpreis an, deshalb wird er auch oft „Dr. Copper“ genannt. Ist die Weltwirtschaft gesund und stark, so kommt es in der Regel zu steigenden Kupferpreisen. Seit dem preislichen Tiefpunkt im März 2020 kannte der Preis des rötlichen Metalls nur den steilen Weg nach oben. Durch die Pandemie wurde das sowieso schon schwache Kupferangebot noch verknappt. Mit der wirtschaftlichen Erholung vieler großer Volkswirtschaften geht die Kupfernachfrage nach oben und so konnte der Preis im laufenden Jahr neue Rekordhöhen erreichen.

Kupfer ist das dritthäufigste verwendete Metall der Welt. Und die Zahl der Kupferanwendungen im täglichen Leben steigt an. Kupfer wird verbaut vom Hochbau über Stromnetze, Elektronikprodukte, Haushaltsgeräte und in der Automobilindustrie. Nachfrage kommt vor allem aus China, aber auch zusehends aus den USA. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA ist nicht vom Tisch. So werden in den USA viele neue Produktionsstätten gestartet und geplant. Nicht zu vergessen sind die umfangreichen Infrastrukturprojekte in den USA, diese könnten die Kupfernachfrage sogar höher treiben als die Kupfernachfrage in China ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der Kupfer weiter verteuern könnte. Die Notwendigkeit von Kupfer für die Dekarbonisierung kommt da noch obendrauf.

Auf Kupfer zu setzen, sollte sich also lohnen, ebenso wie die Werte von Unternehmen mit Kupfer in den Projekten. Da wäre zum Beispiel Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=jeSodK8ie4k . Das San Martin-Projekt der Gesellschaft liegt in Peru und enthält Kupfer und Silber. Die 88 Bergbaukonzessionen erstrecken sich über 660 Quadratkilometer.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=-LNBQGPRTbE konzentriert auf Südamerika, besitzt Kupfer in seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt in Ecuador, außerdem Gold, Silber, Blei und Zink.

