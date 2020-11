Feldarbeiten werden wieder aufgenommen! Gespräche wurden geführt! Gute Nachrichten vorprogrammiert!

Erstellt von Redaktion Allgemein

Immer mehr Investoren haben den Wert des gelben Metalls zur Diversifikation und als Vermögensschutz erkannt! Gestern wurde die charttechnisch wichtige Marke von 1.950,- USD je Feinunze Gold durchbrochen. Analysten rechnen mit dem Überspringen dieser wichtigen Marke mit deutlichen Anschlusskäufen.

Auch Silber konnte in der vergangenen Woche stark zulegen und scheint die 30,- USD je Feinunze wieder in Visier zu nehmen! Davon profitieren natürlich Rohstoffunternehmen wie Hannan Metals.

Das kanadische Rohstoff- und Explorationsunternehmen Hannan Metals Limited (ISIN: CA4105841064 / TSX-V: HAN) mit Sitz in Vancouver, das in den Vorgebieten der östlichen Anden in Peru ein hochgradiges Kupfer-Silberprojekt betreibt, hat angekündigt, die Feldarbeiten in Peru wieder aufzunehmen.

Das Unternehmen, dass immer wieder zahlreiche Erfolge bei der Entdeckung sowie Förderung und Finanzierung seiner Projekte vorweisen kann, will verantwortungsvoll nachhaltig Metallressourcen entwickeln. Für den Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sind solche Projekte von enormer Bedeutung. Nach den COVID19-bedingten Einschränkungen wurden die Feldaktivitäten nun wieder gestartet, weshalb wir ab jetzt wieder mit einem stärkeren Nachrichtenfluss rechnen.

Im Fokus des ?San-Martin?-Projekts liegt dabei vorerst das ?Tabalosos?-Gebiet. Hier werden dann die technischen Feldteams zur Definierung von mineralisierten Zonen systematisch geochemische Proben entnehmen und Kartierungen durchführen. Darüber hinaus werden in einem erweiterten Gebiet die Entnahmen von Bachsedimentproben gestartet.

Bereits durchgeführte Arbeiten im ?Tabalsos?-Gebiet konnten in einer schichtgebundenen Position in der oberen Ebenen der ?Saravaquillo?-Formation eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung nachweisen. In einem 30 Kilometer langen Trend mit 5 Kilometern Streichbreite wurden 4 Schlüsselzonen definiert, welche der gleichen mineralisierten stratigrafischen Ebene entsprechen, die bei einem Aufschluss beim 80 Kilometer südlich entfernten ?Sacanche?-Gebiet identifiziert werden konnte.

Und dass ist eine riesen Entdeckung, denn schon im Januar des vergangenen Jahres wiesen hier 16 Schürfproben von Felsblöcken in drei Zonen auf einem 3,5 Kilometer langen Streich durchschnittlich 2,7 % Kupfer und 29 g/t (Gramm pro Tonne) Silber auf. Die Kupferwerte lagen zwischen 0,1-8,3 %, die Silberwerte bei 0,2-109 g/t. Eine Zone mit 3 Schürfproben von Felsblöcken mit zwei verschiedenen Lithologien zeigten durchschnittliche Kupferwerte von 3,3 % sowie 12 g/t Silber. Im September 2019 wurden weitere Schürfproben mit durchschnittlich 4,2 % Kupfer und 17 g/t Silber bekannt gegeben, ebenso Ergebnisse schneller Erkundungsproben eines kleinen Schiefer-Wirtsblocks mit einem Gehalt von 12,3 % Kupfer und 70 g/t Silber.

Weiterhin wurde ein strukturell kontrollierter Sandstein mit einem Kupfer-Silber-Zielgebiet im südlichen Teil des Projekts identifiziert. Auf 7 Kilometern Länge kommt dieses Gebiet in ?Tabalosos? auf eine Breite von bis zu 5 Kilometern.

Herr Michael Hudson, CEO von Hannan Metals, erklärt:

?Der Bezirk ?San Martin? hat stark unter der Pandemie gelitten und erst vor kurzem Schritte zur Wiedereröffnung unternommen. Bei der Wiederaufnahme der Feldarbeiten werden wir alle COVID-Vorschriften einhalten. Wir freuen uns darauf, die Feldaktivitäten wieder aufzunehmen und weitere Entdeckungen innerhalb des neuen Kupfer-Silber-Beckensystems zu machen!?

https://www.youtube.com/watch?v=A86vTHL-nRI&t=32s

Fazit:

Die Weichen für einen positiven Nachrichtenfluss wurden gestellt. Denn auch während des ?Lockdowns? hat Hannan hinter den Kulissen sehr viel geschafft. Nicht nur dass die Fläche größer abgesteckt wurde und weitere Daten analysiert wurden, so wurden zudem auch schon potenzielle Partnerschaften besprochen! Damit tritt das Unternehmen in eine spannende Entwicklungsstufe ein!

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den ?Webseiten?, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte ?third parties?) bezahlt. Zu den ?third parties? zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten ?third parties? mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte “Small Caps”) und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier – https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.