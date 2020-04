Fibank meldet erfolgreichen Start einer geplanten Kapitalerhöhung

Die Kommission für Finanzaufsicht hat heute den Emissionsprospekt der First Investment Bank zur Emission von bis zu 40 Millionen neuen Stammaktien des Unternehmens genehmigt.

Der Ausgabepreis der neuen Aktien liegt bei 5 BGN. Mit vollständiger Zeichnung der Emission erhält das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von 200 Millionen BGN. Laut dem Emissionsprospekt gilt die Kapitalerhöhung als erfolgreich, wenn mindestens 4 Millionen neue Aktien gezeichnet werden.

Fibank will mit der Kapitalerhöhung ihre strategische Marktexpansion im Privatkundengeschäft und in der Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen in Bulgarien vorantreiben.

2019 war für die Bank ein erfolgreiches Jahr. Die Aktiva erhöhten sich um mehr als 1 Milliarde BGN auf 10,7 Milliarden BGN. Der konsolidierte Gewinn belief sich 2019 auf 137,9 Millionen BGN, der Gewinn vor Wertminderungen lag bei 257,7 Millionen BGN. Im Dezember platzierte die Bank erfolgreich eine Anleihe im Wert von 30 Millionen EUR, mit der nach Genehmigung der BNB das Tier-1-Kapital aufgestockt wurde.

Die guten Geschäftszahlen setzten sich im ersten Quartal 2020 fort. Zum Ende März wies Fibank eine Gesamtkennziffer von 19,09 %, eine Tier-1-Kapitalquote von 19,03 % und eine CET1-Kapitalquote von 15,48 % aus. Das regulatorische Kapital erreichte 1.365 Millionen BGN.

Bis Ende 2019 hatte es die Bank durch Kapitalbeschaffung und Risikominderung geschafft, einen zusätzlichen Kapitalpuffer von mehr als 197 Millionen EUR aufzubauen. Mit der Platzierung der Neuemission erfüllt die Bank zu 100 % die letzte Empfehlung der Europäischen Zentralbank.

