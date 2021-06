FibuNet glänzt mit lückenlosem Online-Service-Angebot

Erstellt von Redaktion Allgemein

FibuNet ist führender Anbieter im Bereich hochautomatisierter Lösungen im Rechnungswesen, was namhafte Kunden wie ROLLER Möbel, Pearl und Netto Marken-Discount belegen. Als langjähriger Partner hat FibuNet in diesen Unternehmen die konsequente Digitalisierung in der Finanzbuchhaltung und in buchhaltungsnahen Prozessen mit vorangetrieben. FibuNet nutzt die Vorteile der dort implementierten Systemumgebung selbst und hat auf diesem Weg im Backoffice bereits seit Jahren eine papierlose Verwaltung geschaffen. Die Corona-Pandemie war bei FibuNet Auslöser und Katalysator zugleich, um mit der Unterstützung dieser schon lange digitalisierten Backoffice-Prozesse das Online-Service-Angebot im Frontoffice für Kunden nun konsequent und lückenlos auszubauen.

Eine solide Basis für ein gut funktionierendes Online-Serviceangebot mit einer durchgängigen Kundenbetreuung ist ein hochgradig digitalisiertes Backoffice. Dafür nutzt FibuNet seit Jahren eine aus den Softwarebausteinen FibuNet Enterprise, FibuNet webIC und FILERO bestehende Systemumgebung. Entsprechende Gesamtlösungen haben sich auch bei Kunden wie beispielsweise McDonald`s Promotion GmbH und Geflügelhof Schönecke GmbH unter hohen Anforderungen bewährt. Alle Bausteine sind hier über vorentwickelte, im Standardangebot verfügbare Schnittstellen hochgradig integriert. Das Gesamtsystem unterstützt die prozessübergreifende Automatisierung und beschleunigte Abwicklung in den kaufmännischen Prozessen. Neben der Finanzbuchhaltung selbst umfasst dies auszugsweise die Rechnungserfassung und -bearbeitung, die Archivierung aller geschäftsrelevanten Dokumente und E-Mails, die übersichtliche Vertragsverwaltung mit schnellem Zugriff auf alle Inhalte per Mausklick sowie eine effiziente Vorgangssteuerung aller kundenbezogenen Aufgaben in Service und Vertrieb.

Auf dieser Grundlage konnte – beginnend mit der Integration eines Schulungs-Konfigurators auf der FibuNet-Homepage im Jahr 2019 – das Online-Serviceangebot schrittweise erweitert und in die digitalisierten Backoffice-Prozesse eingebunden werden. Mit dem Schulungs-Konfigurator können Kundenschulungen individuell zusammengestellt bzw. dosiert werden und auf Basis verbindlicher Angebotsdaten direkt online gebucht werden. Die Schulung selbst erfolgt durch einen erfahrenen FibuNet-Mitarbeiter über Team-Viewer.

Auf Basis der guten Erfahrungen mit dem Online-Schulungsangebot wurde in Verbindung mit dem ersten Lockdown zu Beginn der Corona-Pandemie bereits im Frühjahr 2020 der Kundenbetreuungsprozess als Online-Service-Angebot in den folgenden Bereichen ergänzt:

Erstberatung über Telefon oder Video-Call

Produktpräsentationen als Online-Demo

Installations- und Implementierungsunterstützung über Team-Viewer, einschließlich Altdatenübernahme

Online-Basisschulungen, deren Teilnahme die Schulungsvoraussetzung laut den FibuNet-Support-Vereinbarungen erfüllt.

Komplettiert wurde das Angebot im März 2021 mit dem Livegang des Online-Preiskalkulators. Kunden und Interessenten können sich damit in Echtzeit selbst Komplettpreise wahlweise für Kauf oder Miete kalkulieren lassen. Der intuitiv und einfach bedienbare Preiskalkulator führt den Anwender durch benutzerfreundliche Masken und fragt neben der Produktauswahl nach wesentlichen Parametern. Beispielsweise nach Usern, nach Bedingungen für die Altdatenübernahme oder nach speziellen Projektarbeiten. Innerhalb von Sekunden erhalten Kunden und Interessenten eine detaillierte Zusammenstellung von Preisen inklusive der für die Systemeinführung und Betreuung erforderlichen Dienstleistungen.

Laut Herrn Ralf Graap, technischer Geschäftsführer der FibuNet GmbH, geht FibuNet mit dem Online-Service-Angebot nicht nur mit der Zeit, sondern es ist auch das Ziel, den Kunden in der Anwendung immer einen Schritt voraus zu sein: „Wenn FibuNet neue Produkte und Dienstleistungen anbietet, haben wir uns von dem damit verbundenen Nutzen aus eigener Anwendung selbst überzeugt. Selbstanwendung ist für uns nicht nur ein Innovationstreiber, sondern stellt auch die Qualität unserer Produkte und Leistungen mit der Markteinführung sicher.“

FibuNet ist eine sichere, vielfach bewährte und besonders leistungsfähige Software für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling im Mittelstand. Mit einer Vielzahl vorentwickelter Automatisierungspotenziale hilft FibuNet konsequent dabei, den Zeitbedarf und die Fehleranfälligkeit in buchhalterischen Prozessen erheblich zu reduzieren. Das hochprofessionelle, 100% GDPdU- & GoBD-zertifizierte Buchführungsprogramm ist eine ideale Lösung für mittelständische Unternehmen, die hohen Prüfungspflichten unterliegen.

Die Vielzahl namhafter, zufriedener FibuNet-Kunden ist ein Qualitätsbeweis. Über 1.400 Unternehmen vertrauen auf die Kompetenz und die Qualität von FibuNet, wie beispielsweise Berliner Effektengesellschaft, Flensburger Schiffbaugesellschaft, Hurtigruten, ROLLER Möbel, Feser-Graf Automobilhandelsgruppe, Netto Marken-Discount und Pearl GmbH.

FibuNet integriert sich problemlos in jede Umgebung. Der Datentransfer mit angebundenen Systemen erfolgt bidirektional und automatisch. Ob Kunden-/Lieferantenstammdaten, Buchungen von Ein-/Ausgangsrechnungen oder Bestandveränderungen, Kostenrechnung/Mengenbuchungen oder Daten aus dem Bereich der offenen Posten, alles kann per Schnittstelle ausgetauscht werden. Dabei sind die bereitgestellten Schnittstellen stets gesetzeskonform.