Fieldfisher baut Steuerrechtspraxis in Deutschland auf

Erstellt von Redaktion Allgemein

Der Rechtsanwalt und Steuerberater Andre Happel beginnt am Standort Frankfurt als neuer Partner der europäischen Wirtschaftskanzlei Fieldfisher. Fieldfisher baut damit im Rahmen seines konsequenten Wachstumskurses eine Steuerrechtspraxis in Deutschland auf, um Schlüsselbereiche mit wachsender Mandantennachfrage abzudecken. Mit 25 Standorten in 11 Ländern, darunter 20 Büros innerhalb Europas, bietet Fieldfisher ein optimales Setup für die Beratung bei komplexen rechtlichen und steuerlichen Strukturierungen.

Andre Happel verfügt über umfassende Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung im Steuerrecht. Er berät seit mehr als 10 Jahren zu steuerlichen Themen bei M&A-Transaktionen und Restrukturierungen sowie zu Fragen des nationalen und internationalen Unternehmenssteuerrechts. Seine steuerliche Beratung bezieht sich auch auf Personengesellschaften und deren Partner.

Andre Happel begann seine Tätigkeit als Rechtsanwalt bei der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer in Frankfurt am Main und in Hamburg. Er hat zu keinem Zeitpunkt im Bereich Cum-Ex oder Cum-Cum beraten. Bevor er Jura in Frankfurt studierte, absolvierte er ein Studium zum Diplom-Finanzwirt (FH) und arbeitete mehrere Jahre in der hessischen Finanzverwaltung.

Fieldfisher ist eine europäische Wirtschaftskanzlei mit marktführender Praxis in vielen der dynamischsten Sektoren der Welt. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit besonderem Fokus auf Energie & natürliche Ressourcen, Technologie, Finanzen & Finanzdienstleistungen, Life Sciences und Medien. Unser Unternehmen umfasst mehr als 1.550 Mitarbeiter an 25 Standorten in Amsterdam, Barcelona, Peking, Belfast, Birmingham, Bologna, Brüssel, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Guangzhou, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Manchester, Mailand, München, Paris, Rom, Shanghai, Turin, Venedig und Silicon Valley. In Deutschland ist Fieldfisher in Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg und München vertreten und arbeitet mit seinen weltweiten Büros zusammen.