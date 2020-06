Filo-Mining stellt Möglichkeiten für wesentliche Erweiterung der Aktuellen Filo Del Sol Ressource vor

Filo Mining Corp. (TSXV, Nasdaq First North Growth Market: FIL) (“Filo Mining”, oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/filo-mining-advancing-big-copper-gold-silver-deposit-in-argentina-and-chile/ ) freut sich, eine Zusammenfassung der Ergebnisse des vor kurzem abgeschlossenen Feldprogramms 2019/2020 auf dem Projekt Filo del Sol vorzulegen und die Auswirkungen dieser Ergebnisse auf die endgültige Größe dieses beeindruckenden Mineralsystems zu diskutieren.

Jamie Beck, Präsident und CEO, kommentierte die jüngsten Ergebnisse wie folgt: “Unser jüngstes Bohrprogramm hat unser Verständnis von Größe und Umfang des Filo-Systems verändert. Zu den herausragenden Ergebnissen gehören zwei der besten Kupfer-Gold-Explorationsbohrlöcher, die im vergangenen Jahr weltweit gebohrt wurden (1). Wir sind sowohl von der Länge der Abschnitte als auch von ihren hohen Kupfer- und Goldgehalten ermutigt. Die Bohrungen dieser Saison bestätigen das enorme Potenzial für eine Ressourcenerweiterung, das bei Filo besteht. Wir wissen nun, dass sich unter der beträchtlichen Oxidressource eine sehr große Sulfidlagerstätte befindet. Die Ergebnisse der bisher abgeschlossenen Bohrungen, kombiniert mit Informationen aus Oberflächenkartierungen und kürzlich abgeschlossenen geophysikalischen Untersuchungen, haben uns eine bessere Vorstellung von der potenziellen Größe und dem Gehalt der Sulfidmineralisierung vermittelt. Wir fangen gerade erst an, den wahren Umfang des mineralisierten Systems und die endgültige potenzielle Größe der Lagerstätte zu erkennen. “

Die wichtigsten Bohrlöcher dieser Saison waren FSDH032 (1.009 m mit 0,95% CuEq (0,57% Cu, 0,39g/t Au, 11,1g/t Ag)) und FSDH034 (1.034 m mit 0,68% CuEq (0,42% Cu, 0,32g/t Au, 3,4g/t Ag)) (siehe Filo-Pressemitteilung vom 20. April 2020). Diese Bohrlöcher zeigen, dass sich eine gutgradige Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung mindestens 700 vertikale Meter unterhalb des Bodens der Ressource bzw. 1.200 Meter unterhalb der Oberfläche erstreckt und unterhalb davon für eine Erweiterung offen bleibt. Die Mineralisierung ist sowohl im Norden als auch im Süden der Ressource nach wie vor vollständig offen (siehe beigefügte Karte).

Der Oxidanteil der Lagerstätte und der alleroberste Teil des Sulfidanteils werden durch die aktuelle Projektressource definiert, die in der untenstehenden Tabelle dargestellt ist:

Alle Bohrlöcher, die diese Ressource definieren, endeten in einer Mineralisierung, und es war klar, dass ein beträchtliches Potenzial für eine Erweiterung durch tiefere Bohrungen vorhanden sein würde. Dieses Konzept wurde durch unsere Interpretation von Filo del Sol als teleskopiertes epithermales / porphyrisches Kupfer-Gold-System mit hoher Sulfidierung gefördert, eine Interpretation, die durch die geologischen Details in den jüngsten Bohrlöchern weiterhin unterstützt wird und uns ursprünglich zu der Erwartung veranlasste, dass die Mineralisierung über eine beträchtliche vertikale Ausdehnung vorhanden sein sollte, die weit über das hinausgeht, was bisher gebohrt wurde.

Im Anschluss an diese Konzepte wurden 2019 und 2020 mehrere Löcher unterhalb der Ressource gebohrt. Die unten stehende Tabelle zeigt zusammengesetzte Untersuchungsergebnisse von nur den Abschnitten der Bohrlöcher, die unterhalb der aktuellen Ressource liegen. Unsere Interpretation ist, dass diese tieferen Bohrlöcher durch einen Übergang zwischen einer seichten epithermalen und einer tieferen Porphyr-Mineralisierung gebohrt wurden und im obersten Teil eines Porphyrsystems endeten, was darauf hindeutet, dass die Mineralisierung sich noch über eine beträchtliche Strecke unter ihnen fortsetzen könnte.

Keiner dieser Abschnitte ist in der aktuellen Ressourcenschätzung enthalten, und es werden zusätzliche Bohrungen erforderlich sein, um diese Mineralisierung in der Ressource zu erfassen; diese Abschnitte zeigen jedoch eindeutig, dass, wie erwartet, unterhalb der Ressource eine beträchtliche Mineralisierung auftritt und dass diese Mineralisierung in der Tiefe völlig offen bleibt, da alle diese Bohrlöcher in einer Mineralisierung endeten.

Um das Potenzial besser zu verstehen, wurde ein Explorationsziel durch Modellierung der vorhergesagten Volumina auf der Grundlage der ungefähren Ost-West-Ausdehnung der Ressource, der Tiefen unter der Oberfläche, die von den tieferen Diamantbohrlöchern gebohrt wurden, und der Nord-Süd-Ausdehnung, die von diesen Bohrlöchern gebohrt wurde, entwickelt. Die Kupfer-, Gold- und Silbergehalte für diese Volumina wurden durch Entnahme des Durchschnitts aller Bohrlochproben innerhalb dieser Volumina geschätzt, insgesamt zwischen 1.169 und 2.561 Proben, die zwischen 2.197 und 4.914 Bohrmetern entsprechen. Diese Analyse ergibt ein Explorationsziel mit Abmessungen zwischen 1.400 und 2.000 Metern in Nord-Süd-Richtung, 450 Metern in Ost-West-Richtung und 700 Metern in vertikaler Richtung, das der Ressource zugrunde liegt. Dieses Ziel ist nach Norden und Süden sowie in der Tiefe weiterhin vollständig offen und wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Es stimmt mit dem geologischen Modell und den Bohrergebnissen überein, zu erwarten, dass es innerhalb dieses Gesamtziels kleinere Zonen mit einer wesentlich höhergradigeren Mineralisierung geben könnte.

Die potentielle Menge und der Gehalt dieses Explorationsziels ist konzeptioneller Natur, und die Exploration hat nicht ausgereicht, um eine Mineralressource in diesem Gebiet zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird. Dieses Ziel kommt zu der aktuellen Ressource bei Filo del Sol hinzu und umfasst keine aussichtsreichen Gebiete nördlich und südlich der Lagerstätte, in denen noch Bohrungen durchgeführt werden müssen.

Nördlich dieses Ziels haben Oberflächenkartierungen gezeigt, dass sich dieselbe intensive hydrothermale Alteration, die die Lagerstätte überlagert, über weitere 1.700 Meter bis zu einem Reverse-Circulation-Bohrloch (VRC093) erstreckt, das mit 166,0 m (aus 284 m Tiefe) mit 0,42 % CuEq (0,15 % Cu, 0,24 g/t Au, 11,9 g/t Ag) endete, einschließlich 42,0 m mit 0,57 % CuEq (0,40 % Cu, 0,17 g/t Au, 6,1 g/t Ag) am Boden des Bohrlochs. Es sind zusätzliche Bohrungen erforderlich, um die Mineralisierung, falls vorhanden, in diesem Lückenbereich zu charakterisieren, aber sie hat das Potenzial, im Erfolgsfall das aktuelle Explorationsziel wesentlich zu erweitern.

Flache Bohrungen südlich dieses Ziels haben eine Mineralisierung über eine Entfernung von 800 Metern in Richtung der Bohrlöcher VRC111 (102 m in 6 m Tiefe mit 1,04 % CuEq (0,77 % Cu, 0,35 g/t Au, 1,5 g/t Ag) und VRC143 (118 m von der Oberfläche mit 1,02 % CuEq (0,68 % Cu, 0,45 g/t Au, 1,4 g/t Ag)) durchschnitten. Die Bohrlöcher in diesem Gebiet endeten alle in einer Mineralisierung, was wiederum darauf hinweist, dass die Lagerstätte hier in der Tiefe offen ist.

Die aktuellen Arbeiten konzentrieren sich auf die Verarbeitung und Interpretation der umfangreichen geophysikalischen Daten, die während der vergangenen Saison gesammelt wurden, und auf deren Integration in das aktualisierte geologische Modell, einschließlich des Inputs aus den Tiefenbohrungen, um ein umfassendes dreidimensionales geologiebasiertes geophysikalisches Modell zu erstellen, mit dessen Hilfe weitere Bohrungen in den Gebieten nördlich und südlich des Ressourcengebiets geleitet werden können. Wir arbeiten darauf hin, diese Bohrungen während der bevorstehenden Explorationssaison einzuleiten, die voraussichtlich im Herbst dieses Jahres beginnen wird. Die globale Situation in Bezug auf die Covid-19-Pandemie stellt eine potenzielle Herausforderung für die Exploration dar. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir dieses Programm sicher und effektiv durchführen können, da unsere geologischen und unterstützenden Mitarbeiter und Auftragnehmer vollständig in Argentinien ansässig sind. Diese Erwartung wird im Zuge der Entwicklung der Situation in Südamerika kontinuierlich evaluiert werden.

Im Namen von Filo Mining,

Jamie Beck

Präsident und CEO

QUALIFIZIERTE PERSONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

Das Feldprogramm wurde unter der Aufsicht von Bob Carmichael, B.A.Sc., P.Eng. durchgeführt, der die qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist. Herr Carmichael ist Vice President, Exploration für das Unternehmen und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Die Proben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens im Lager Batidero von Filo Mining in der Nähe des Projektstandorts geschnitten. Der Diamantbohrkern wurde in 2-Meter-Abschnitten (außer dort, wo er durch geologische Kontakte verkürzt wurde) mit einer Steinsäge auf Sulfidmineralisierung beprobt. Die Oxidmineralisierung wurde mit einem Kernspalter geschnitten, um die Auflösung von wasserlöslichen Kupfermineralien während des Nasssägeverfahrens zu verhindern. Der Kerndurchmesser ist eine Mischung aus PQ, HQ und NQ in Abhängigkeit von der Tiefe des Bohrlochs. Die Proben wurden im Lager eingetütet und etikettiert und für den Versand per LKW nach Copiapo, Chile, verpackt. Die Proben wurden an das ALS-Präparationslabor in Copiapo geliefert, wo sie zerkleinert und ein 500 g schwerer Spalt auf 85% pulverisiert wurde, wobei 200 mesh passiert wurden. Die aufbereiteten Proben wurden an das ALS-Untersuchungslabor in Santiago, Chile, für Kupfer-, Gold- und Silberuntersuchungen geschickt, wobei ein zweiter Teil an das ALS-Labor in Lima, Peru, für Multi-Element-ICP- und sequentielle Kupferanalysen geschickt wurde. ALS ist ein akkreditiertes Labor, das vom Unternehmen unabhängig ist. Die Goldanalysen wurden mittels einer Brandprobenfusion mit AAS-Abschluss an einer 30-g-Probe durchgeführt. Kupfer und Silber wurden durch Atomabsorption nach einem Aufschluss mit 4 Säuren untersucht. Die Proben wurden auch mit ICP-ES auf eine Reihe von 36 Elementen analysiert, und eine sequentielle Kupferauslaugungsanalyse wurde bei jeder Probe mit Kupfer von mehr als 500 ppm (0,05 %) durchgeführt. Kupfer- und Goldstandards sowie Rohlinge und Duplikate (Feld, Präparation und Analyse) wurden nach dem Zufallsprinzip in die Probenahmesequenz für die Qualitätskontrolle eingefügt. Im Durchschnitt handelt es sich bei 9% der eingereichten Proben um Proben für die Qualitätskontrolle. Das QA/QC-Programm zeigte keine Datenqualitätsprobleme an.

Bei den mineralisierten Zonen innerhalb der Lagerstätte Filo del Sol handelt es sich in der Regel um flachliegende oder porphyrartige Massenzonen, und die gebohrten Mächtigkeiten werden als sehr nahe an den tatsächlichen Mächtigkeiten interpretiert.

Das Kupferäquivalent (CuEq) für Bohrabschnitte wird auf der Grundlage von US$ 2,80/lb Cu, US$ 1.400/oz Au und US$ 16/oz Ag berechnet. Die Formel lautet: CuEq % = Cu % + (0,7292 * Au g/t) + (0,0083 * Ag g/t).

Einzelheiten zur Methodik und zu den Annahmen, die zur Schätzung der Ressourcenschätzung verwendet wurden, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel “NI 43-101 Technical Report, Pre-feasibility Study for the Filo del Sol Project” vom 22. Februar 2019 mit Gültigkeitsdatum 13. Januar 2019.

1Quelle: SNL Metals & Mining, Bohrergebnisse – Kupfer, gefiltert nach Zeitraum für das letzte Jahr, Stand: April 2020

ÜBER FILO MINING

Filo Mining ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo del Sol in Chiles Region III und der angrenzenden Provinz San Juan (Argentinien) konzentriert. Filo Mining ist an der TSX Venture Exchange (“TSXV”) und am Nasdaq First North Growth Market unter dem Handelssymbol “FIL” notiert. Filo Mining ist ein Mitglied der Lundin-Unternehmensgruppe.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Der zertifizierte Berater des Unternehmens an der Nasdaq First North Growth Market ist Pareto Securities AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die in jeder Pressemitteilung von Filo Mining enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Verbreitung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen ersetzt werden.

Die Informationen in dieser Mitteilung unterliegen den Offenlegungsanforderungen von Filo Mining gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung. Diese Informationen wurden am 25. Juni 2020 um 01:00 Uhr östlicher Zeit über die unten angegebene Kontaktperson zur Veröffentlichung eingereicht.

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in der Pressemitteilung enthalten sind, stellen “zukunftsgerichtete Informationen” und “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung dar (zusammenfassend “zukunftsgerichtete Informationen”). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie “plant”, “erwartet” oder “erwartet nicht”, “wird erwartet”, “budgetiert”, “geplant”, “schätzt”, “prognostiziert”, “beabsichtigt” identifiziert werden, “antizipiert” oder “antizipiert nicht”, oder “glaubt”, oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse “werden”, “können”, “könnten”, “würden”, “könnten” oder “werden”, “eintreten” oder “erreicht werden” oder deren negative Konnotationen. Alle Aussagen mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Aussagen in Bezug auf “Mineralressourcen” gelten als zukunftsgerichtete Informationen, da sie die implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, dass die beschriebenen Mineralressourcen in der Zukunft gewinnbringend gefördert werden können.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und Filo verpflichtet sich nicht, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren und/oder zu revidieren, sei es aufgrund zusätzlicher Informationen, zukünftiger Ereignisse und/oder aus anderen Gründen, es sei denn, anwendbare Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Vorausblickende Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern und es Investoren und anderen Personen zu ermöglichen, ein besseres Verständnis für das Betriebsumfeld des Unternehmens zu erhalten. Vorausblickende Informationen basieren auf bestimmten Annahmen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich der Annahme, dass der gegenwärtige Preis von und die Nachfrage nach Rohstoffen aufrechterhalten oder verbessert wird, dass das Angebot an Rohstoffen stabil bleibt, dass die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen sich nicht wesentlich nachteilig verändern, dass Finanzierungen bei Bedarf zu vernünftigen Bedingungen verfügbar sind und dass das Unternehmen keine wesentlichen Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen erleiden wird. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten nicht als erschöpfend ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsichtigen Aussagen eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich aufgrund der damit verbundenen Ungewissheit unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.