Fintech growney holt Bild-CVD für die Kommunikation

Erstellt von Redaktion Banken

Das teilte growney-Gründer Gerald Klein am Montag in Berlin mit. „Für unser stark wachsendes Geschäft brauchen wir einen erfahrenen Kommunikationsprofi, der zur Dynamik eines FinTechs passt“, so Klein.

Dirk Hempel (46) war bei Bild zuletzt im Ressort Politik/Geld für den Online-Auftritt verantwortlich, seit Januar 2016 war er außerdem tageweise als „Chef von Dienst“ (CVD) für den Gesamt-Auftritt von www.Bild.de zuständig. Mehrfach wurde Dirk Hempel mit der Leitung des Nachtbüros in Los Angeles betraut.