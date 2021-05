Fiore Gold liefert höchste Qualität bei Quartalsergebnissen

Gold sieht neben der Charttechnik auch am Terminmarkt weiterhin gut aus.

Mit dem Überwinden der charttechnisch wichtigen Marke von rund 1.850,- USD je Feinunze, mit der auch nahezu ?zeitgleich? die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen wurde, ist quasi der ?doppelte? charttechnische Befreiungsschlag gelungen. Somit ist von der technischen Seite gesehen der Weg bis in den Bereich 1.955,- USD frei, wo man erst wieder an den nächsten Widerstand laufen würde. Unterstützung erhält das Edelmetall auch von den Terminmarktdaten. Denn auch diese befinden sich im neutralen Bereich und lassen somit Spielraum für weitere Preisanstiege. Das spielt Unternehmen wie Fiore Gold natürlich sehr gut in die Karten!

Ein Plus bei der Goldproduktion von knapp einem Fünftel, der vierte Nettogewinn pro Aktie in Folge, ein üppig fließender Cahsflow und beeindruckende hochgradige Bohrergebnisse ? so und im Detail betrachtet noch viel besser liest sich Fiore Golds Bericht für das zweite Geschäftsquartal.

Die formidablen Finanzen sind hierbei nur eines der vielen Erfolgskapitel des in Nevada tätigen US-Goldproduzenten Fiore Gold (WKN: A2DYCY / TSX-V: F), die im Laufe der nächsten Quartale sicher fortgeschrieben wird, denn:

Vier gewinnt ? und das im doppelten Sinne. So konnte Fiore Gold für die ersten drei Monate des laufenden Jahres nicht nur 4,5 Millionen USD Nettogewinn verbuchen, sondern gleichzeitig auch seine Aktionäre bereits zum vierten Quartal in Folge mit einem Nettogewinn von 0,5 USD pro Aktie erfreuen.

Goldproduktionsplus von fast einem Fünftel respektive einem Anstieg von sagenhaften 19 % gegenüber dem ersten Geschäftsquartal 2021.

19,3 Millionen USD Umsatz, wovon 7,1 Millionen USD auf das Konto des Bergbaubetriebs gingen. Das sind rund 1,8 Millionen USD mehr als die rund 5,3 Millionen USD, die noch für den Vorjahreszeitraum vermeldet wurden.

Glänzende Verkäufe von 10.884 Unzen Gold, die zu durchschnittlich 1.770,- USD den Besitzer wechselten. Damit lag der erzielte Goldpreis rund 200,- USD pro Unze höher als noch im gleichen Vorjahreszeitraum!

Ergiebiger Finanzfluss, den die ?Pan?-Mine erzeugt hat, und zwar in Höhe von 5,2 Millionen USD (operativer Cashflow) bzw. von 3,6 Millionen USD (konsolidierter operativer Cashflow)

Genügend Cash in der Kasse ? genauer gesagt, 17,5 Millionen USD an Barmitteln. Das ist einerseits zwar etwas weniger als noch Ende September 2020, andererseits aber ein Zeichen dafür, das auf weiteres Wachstum hinweist, da der Cash-Rückgang in die Verlängerung der Lebensdauer der ?Pan Mine? und in die Weiterentwicklung des ?Gold Rock?-Projekts investiert wurde.

Kosten im Griff! Die Cash-Kosten von 979,- USD pro verkaufter Unze Gold wie auch die Gesamtförderkosten (?AISC?) von 1.020,- USD pro verkaufter Unze lagen etwa 0,5 % respektive 1,5 % unter denen des gleichen Vorjahresquartal.

Beste Abbau- und Bohrergebnisse!

Neben den nüchternen Zahlen, die für fantastische Finanzen stehen, bewegte Fiore auch in Sachen Bohrergebnisse und Erzabbau jede Menge und lieferte auch hier tonnenweise prächtige Resultate.

So lag der Erzabbau im zweiten Geschäftsquartal bei täglich 12.351 Tonnen, wobei das Abraumverhältnis 1,6:1 betrug, bei einem Gehalt von 0,45 g/t bzw. 0,013 Unzen pro Tonne.

Weitere gute Nachrichten kommen aus der Projektentwicklungsschublade von Fiore. So schreitet die Erweiterung des Haufenlaugungsbeckens der ?Pan?-Mine gut und schnell voran, sodass das Erz bereits im übernächsten Geschäftsquartal im neuen Teil des Beckens aufgeschüttet werden kann.

Für das ?Gold Rock?-Projekt wurden zudem höhergradige Goldabschnitte einige Hundert Meter jenseits der abgegrenzten Vererzung gemeldet ebenso wie eine oxidische Goldvererzung am ?Jasperoid Creek?, der sich etwa 1,4 km nördlich von ?Gold Rock? erstreckt. In anderen Worten befinden sich die Ressourcenerweiterungs- und Explorationsbohrungen weiterhin auf dem Erfolgspfad und zielen auf neue hochgradige Abschnitte ab.

Mit hervorragenden Gehalten über lange Strecken von zum Beispiel:

2,01 g/t Au über 45,7 m

1,17 g/t Au über 42,7 m

1,33 g/t Au über 19,8 m und

1,75 g/t Au über 12,2 m

können sich vermutlich auch diese Ergebnisse in die illustre Reihe von ?Best-of?-Bohrergebnissen einreihen, die Fiore Gold alleine im zweiten Geschäftsquartal gefunden hat.

Ehrgeizige Ziele in greifbarer Nähe!

?Auch dieses Quartal haben wir auf höchstem Niveau abgeliefert, und das gleich mehrfach. Neben starken Nettoerträgen haben wir auch einen satten Cashflow generiert, der uns dabei helfen wird, unserem Ziel einen großen Schritt näherzukommen, nämlich dem, der einzige zu 100 % inländische US-Goldproduzent mit einem sehr attraktiven ?Multi-Asset?-Portfolio zu werden. Umso besser sind wir nun für unser ?Gold Rock?-Projekt aufgestellt. Für dessen weitere Entwicklung werden wir all unser Know-how wie auch weitere Ressourcen aufbringen, um auch dort bald hochgradige Bohrergebnisse zutage zu fördern ebenso wie neue vielversprechende Ziele zu definieren?, verkündete Tim Warman, CEO von Fiore Gold seinen Aktionären.

Alles in allem konnte Fiore Gold (WKN: A2DYCY / TSX-V: F) nahezu herausragende Ergebnisse zum zweiten Geschäftsquartal 2021 vorlegen, zu denen natürlich auch das Resultat der rund 542 unfallfreien Arbeitsstunden mit Ausfallzeiten hinzuzufügen sind. Diese einzigartige Betriebsdisziplin ist damit ein wichtiger Treiber für den vergangenen und zukünftigen Erfolg des Unternehmens!

