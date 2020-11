Fortschritt gelingt mit Rohstoffen

Erstmals sauste ein bemannter Hyperloop durch die Röhre. Reisen in der Hochgeschwindigkeitskapsel ist eine der Zukunftsvisionen.

Eigentlich war es eine Idee von Elon Musk, den historischen Meilenstein schaffte jetzt eine Firma namens Virgin Hyperloop. Zwei Passagiere wurden mit 172 Stundenkilometer durch die Kapsel katapultiert, dies in Las Vegas, Nevada. Im Jahr 2019 erreichte eine Kapsel, unbemannt, eine Geschwindigkeit von 482 Stundenkilometer. Gebaut wurde sie von der TU München. Musk selbst hat die Forschung an der Hochgeschwindigkeitskapsel aufgegeben.

Dafür konzentriert Musk sich jetzt mehr auf Gigaprojekte wie den Bau der Fabrik für Elektrofahrzeuge in Grünheide oder die Besiedelung des Planeten Mars. Batteriemetalle sind in Zeiten des E-Auto-Booms gefragt. Aber auch an der Brennstoffzellen-Technologie wird gearbeitet. Wichtiger Rohstoff ist dabei Platin für den Platinkatalysator.

Ein Unternehmen mit großen Platin- und Palladiumprojekten in den USA und in Südafrika ist Sibanye-Stillwater – https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-record-third-quarter-2020-further-reduction-of-debt/ – (www.sibanyestillwater.com). Auch hat die Führung des Unternehmens, das übrigens auch ein bedeutender Goldproduzent ist, ein Auge auf Batteriemetalle geworfen. Die Platinnachfrage wird ansteigen und man rechnet mit einem Angebotsdefizit.

Für den Automobilbau ist auch ein anderer Rohstoff von Bedeutung, nämlich Zink. Und nicht nur dort, sondern auch bei modernen Stahlkonstruktionen oder in der Wohnraumgestaltung, Zink ist ein natürlicher Werkstoff, der seit Jahrhunderten verwendet wird. Denn Zink punktet mit einem günstigen Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und unterstützt zudem den Korrosionsschutz.

Zink besitzt Osisko Metals – https://www.commodity-tv.com/play/mining-newsflash-with-osisko-gold-royalties-osisko-metals-and-skeena-resources/ – in seinen großen Zink-Projekten in Kanada, das Pine Point Mining Camp und das Bathurst Mining Camp.

