FP Markets als –Best FX Broker Australia– für 2020 ausgezeichnet

Ein historisches Jahr setzt sich für den führenden Forex-Broker FP-Markets (https://www.fpmarkets.com/) weiter fort. Zur Feier seines 15-jährigen Bestehens in der Finanzdienstleistungsbranche wurde das Unternehmen bei den FX-Australia Forex Awards als –Best FX Broker Australia– für 2020 ausgezeichnet.

Eine umfassende Auswahl an fortschrittlichen Handelsplattformen, erstklassige Liquidität, wettbewerbsfähige Handelsbedingungen und ein außergewöhnlicher Kundenservice wurden als die entscheidenden Faktoren für die Krönung von FP Markets zum Gewinner genannt.

Geschäftsführer Matt Murphie war sichtlich erfreut. “Wir sind ständig bestrebt, unseren Kunden ein außergewöhnliches Handelserlebnis zu bieten. Einer der zufriedenstellendsten Aspekte des Preises ist, dass er uns nach dem Vergleich mit unseren Wettbewerbern in allen Schlüsselaspekten unserer Branche verliehen wurde

Es war ein denkwürdiges Jahr für die FP-Markets, in dem das Unternehmen vor kurzem außerdem zum zweiten Mal in Folge zum –Best Global Value Forex Broker– (https://www.fpmarkets.com/blog/best-global-value-forex-broker-2020/) gekürt wurde. Matt fügte hinzu, dass einer der erfreulichsten Aspekte der Auszeichnung darin besteht, dass sie in dem Land verliehen wurde, in dem alles begann: “Die Anerkennung als bester FX Broker in Australien auf einem so umkämpften und überfüllten Spielfeld unterstreicht die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen”.

FP Markets bietet eine Reihe von Handelsplattformen an, darunter MetaTrader 4, MetaTrader 5 und Iress. Mit mehreren verschiedenen Kontoarten (https://www.fpmarkets.com/account-types/) und einer Reihe von mehr als 10.000 handelbaren Instrumenten (https://www.fpmarkets.com/what-you-can-trade-with-fp-markets/) über Forex und CFDs hinweg geht es laut Matt “darum, dem Händler Kontrollmöglichkeiten zu bieten”. “Die Händler können die Produkte, mit denen sie handeln wollen, die Plattform, auf der sie handeln wollen, und die Preisstruktur wählen, die ihrem Handelsverhalten am besten entspricht”.

Diejenigen, die CFDs über Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien und Kryptowährungen handeln möchten, sollten ein Live-Konto (https://portal.fpmarkets.com/register) oder Demo-Konto (https://portal.fpmarkets.com/demo/register) bei FP Markets – dem –Best Forex Broker in Australia– eröffnen.

– FP Markets ist ein australischer weltweit tätiger Anbieter von Differenzkontrakten und Devisen mit über 15 Jahren an Branchenerfahrung. – Das Ziel des Unternehmens ist es, Kunden optimale Konditionen, Technologie, Produktauswahl, Preisgestaltung und Kundenservices zu bieten und damit der führende Broker am Markt zu werden. – FP Markets bietet extrem konkurrenzfähige Devisenspannen im Interbankenhandel ab 0,0 Pip und einen Hebel von bis zu 500:1. – Kunden können über ihr Handy auch unterwegs über mehrere leistungsstarke Onlineplattformen wie MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader und IRESS handeln. – Der hervorragende mehrsprachige 24/5-Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends bereits als der Kundenservice mit der höchsten Kundenzufriedenheit der Branche ausgezeichnet.

