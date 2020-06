FP Markets feiert sein 15-jähriges Bestehen

Erstellt von Redaktion Banken

– ein Meilenstein, der bestätigt, dass FP Markets einer der etabliertesten Forex- & CFD-Broker der Welt ist.

FP Markets (http://www.fpmarkets.com/) feiert heute sein 15-jähriges Bestehen und kündigt anlässlich dieses bedeutenden Meilensteins den Start seiner neuen Website mit einer Vielzahl von neuen Besonderheiten und Funktionen an. FP Markets, das seit 2005 von der Australian Securities and Investment Commission (ASIC) reguliert wird, ist ein weltweit renommiertes Unternehmen in der Branche und seit seiner Gründung der Gewinner von mehr als 40 Auszeichnungen.

FP Markets bietet über 10.000 Trading-Instrumente, die Tradern Zugang zu CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/) in Devisen (https://www.fpmarkets.com/forex-trading/) , Indizes (https://www.fpmarkets.com/indices/) , Rohstoffen (https://www.fpmarkets.com/commodities/) , Aktien (https://www.fpmarkets.com/equities/) und Krypto-Währungen (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/) , einer der umfangreichsten Produktpalette der Branche, ermöglichen. Darüber hinaus betreibt FP Markets 8 Plattformen, einschließlich MT4, MT5 & Iress.

In den letzten 15 Jahren hat FP Markets (https://www.fpmarkets.com/why-fp-markets/) die Erfahrung gemacht, dass die Kombination aus beständig engen Spreads und schneller Ausführung, gepaart mit modernsten Plattformen, einer breiten Produktpalette und erstklassigem Kundensupport, die wichtigsten Eigenschaften sind, die seriösen Tradern das Vertrauen ins Trading geben.

FP Markets wurde im Mai 2005 gegründet und ist Wegbereiter für das Direct Market Access (DMA) Contracts for Difference (CFD)-Modell in Australien, das eine faire und transparente Preisgestaltung fördert und sich auf die optimale Auftragsausführung für Kunden konzentriert. FP Markets ist nach wie vor bestrebt, DMA-Preise für Produkte bereitzustellen, bei denen eine zentrale Börse vorhanden ist. Für Produkte wie Devisen, bei denen keine zentrale Börse vorhanden ist, bietet FP Markets enge Raw Spreads unter Verwendung von ECN-(Electronic Communication Network)-Preisen.

Matt Murphie, Geschäftsführer von FP Markets, kommentierte dies: “Wir sind sehr stolz darauf, diesen bedeutenden Meilenstein zu feiern, den wir gerne als– 15-jährige kontinuierliche Innovation– zusammenfassen. Wir waren eines der ersten Unternehmen der Welt, das DMA/ECN-Preise anbot, und haben immer dafür gesorgt, bei Technologie und Innovation an der Spitze zu bleiben. Wir bieten Tradern eine breite Palette von Produkten mit einigen der engsten Spreads, die weltweit erhältlich sind, was dazu geführt hat, dass wir für viele seriöse Trader zur Standardwahl geworden sind.”

“Ich freue mich, ein außergewöhnlich talentiertes Team zu leiten, und freue mich auf das nächste Kapitel, während wir weiter global expandieren.”

Eine neue Website, die 15 Jahre der technologischen Innovation und Entwicklung widerspiegelt

Die starke Identität von FP Markets, kontinuierliche Innovationen und Investitionen in Technologie spiegeln sich in der neu gestalteten Website wider, die die kürzlich gestarteten maßgeschneiderten Kundenportale ergänzt.

Die neu gestaltete Website zeichnet sich durch ein klares Design und verbesserte Funktionalitäten aus, die einen schnellen und einfachen Zugang zu Informationen über die breite Palette der angebotenen Produkte bieten. Es gibt neue Abschnitte über Partner sowie das Traders Dashboard mit Echtzeit-Trading-Stimmungen und die neue Trading-Informationsressource Traders Hub (https://www.fpmarkets.com/blog/) , die mit den neuesten Daten und Analysen vollgepackt ist.

Craig Allison, Leiter EMEA bei FP Markets, fügte hinzu: “Wir freuen uns über unsere neue Website, die sowohl Funktionalität als auch Inhalte bietet, die unsere Trader weltweit informieren und schulen. Sie bestätigt FP Markets als ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das immer an frische und innovative Wege denkt, um seine Kunden zu betreuen. Unsere Recherchen zeigen uns, dass sie nach schnellen Wegen suchen, um innerhalb eines erstklassigen und sicheren Umfelds effektiv Trading zu treiben, und wir glauben, dass die aktualisierte Website diesen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig einen Meilenstein zur Feier unseres 15-jährigen Bestehens darstellt.”

Redaktionelle Hinweise

Über FP Markets:

– FP Markets ist ein globaler, in Australien regulierter Anbieter von CFDs und Devisen mit einer Branchenerfahrung von mehr als 15 Jahren. – Die Vision des Unternehmens besteht seit jeher darin, für die Kunden die ultimative Trading-Anlaufstelle zu sein, indem die beste Technologie, die beste Produktpalette, die besten Preise und die besten Kundendienstleistungen für diejenigen kombiniert werden, die auf den Märkten traden möchten. – FP Markets bietet bei Devisen äußerst wettbewerbsfähige Interbanken-Spreads bereits ab 0,0 Pips und mit Hebeln von bis zu 500:1. – Unsere Kunden können auch unterwegs von ihren Mobilgeräten aus auf mehreren leistungsstarken Online-Plattformen traden, einschließlich MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader und IRESS. – Der hervorragende mehrsprachige Service des Unternehmens, der an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr (24/5) angeboten wird, wurde von Investment Trends als Heimat für einige der zufriedensten Kunden der Branche anerkannt und hat fünf Jahre in Folge die Auszeichnung für höchste allgemeine Kundenzufriedenheit “The Highest Overall Client Satisfaction Award” erhalten.

Weitere Einzelheiten zu unserem umfangreichen Angebot finden Sie auf https://www.fpmarkets.com/

