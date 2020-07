Führender Anbieter der Cloud-Buchhaltung CANDIS erhält 12 Millionen Euro in der Series B Finanzierungsrunde, um europäischer Marktführer bei automatisierten Finanzprozessen für KMUs zu werden

CANDIS, die Plattform zur Automatisierung manueller Buchhaltungs- und Zahlungsprozesse, hat in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Viola Ventures und Rabo Frontier Ventures, dem Investitionsfonds der Rabobank, 12 Millionen Euro erhalten. Bestehende Investoren Lightspeed Venture Partners, Point Nine Capital, Speedinvest, der wichtigste Inkubator der Commerzbank und 42CAP investierten ebenfalls erneut in das Berliner Start-up.

CANDIS nutzt das neu gewonnene Kapital, um die Entwicklung seiner auf Machine Learning basierten Software fortzusetzen sowie das Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben. Die Firma hat das Ziel, europäischer Marktführer für automatisierte Finanzprozesse zu werden. Bis heute automatisiert die Software des Unternehmens mehr als 80% aller klassischen Buchhaltungsvorgänge und ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit mit Steuerberatungsfirmen in ganz Europa.

CANDIS automatisiert neben den manuellen Buchhaltungsprozessen auch B2B-Zahlungen und Rechnungsfreigaben durch künstliche Intelligenz. Die Software importiert dabei selbstständig Buchhaltungsdokumente aus verschiedenen Quellen, klassifiziert und verifiziert die Daten, generiert Freigabeprozesse sowie Zahlungen für Kreditorenkonten. Tausende von Unternehmen und deren Steuerberater profitieren bereits von der in Deutschland einzigartigen Technologie von CANDIS.

“Wenn es um effiziente und effektive Buchhaltungs- und Finanzprozesse geht, so gilt es diese Lücke unter europäischen KMUs noch zu schließen”, sagt Omry Ben David, Partner bei Viola Ventures. “CANDIS ist gut positioniert, um in Europa zur führenden Plattform für die Automatisierung von Buchhaltungs-, Bilanzierungs- und Zahlungsprozessen sowie für die Bereitstellung von finanziellen Einblicken zu werden. Diese umfassende Lösung wird zweifellos zu einer besseren Einhaltung von Vorschriften, Entscheidungsfindungen und Wachstum im Mittelstand führen”.

Seit der letzten Finanzierungsrunde Ende 2018 ist das Geschäft von CANDIS um 500% gewachsen. Christian Ritosek, Mitbegründer und Geschäftsführer von CANDIS, sagt: “Unsere auf maschinellem Lernen basierende Technologie revolutioniert eine ganze Industrie, in der die Mehrzahl der Aufgaben immer noch sehr manuell ist. Die Software automatisiert die Arbeitsabläufe im Rechnungswesen und ermöglicht Unternehmen durch Echtzeitdaten bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.”

“Es ist großartig, CANDIS in unser Portfolio aufzunehmen, da sie in der Lage waren, die führende Position in einem wettbewerbsorientierten Markt einzunehmen. Wir verfolgen das Start-up schon seit längerer Zeit und sind der Meinung, dass ihre Vertriebsstrategie zusammen mit ihrem Produkt sowohl für KMUs als auch für Wirtschaftsprüfer ein sehr starkes Verkaufsangebot darstellen. Gemeinsam mit Viola, Lightspeed und den bestehenden Investoren freuen wir uns darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und sie bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsambitionen zu unterstützen”, sagt Jeroen van Doornik, Managing Partner bei Rabo Frontier Ventures.

Das Softwareunternehmen CANDIS wurde 2015 von Christopher Becker und Christian Ritosek gegründet mit dem Ziel Buchhaltungsprozesse durch intelligente Software zu automatisieren. Unternehmen werden durch den Einsatz der Lösung effizienter, da sämtliche Finanzdaten immer in Echtzeit zur Verfügung stehen.

Über Viola Ventures

Viola Ventures ist der Early-Stage-Fonds von Viola, Israels führender technologieorientierter Investmentgruppe mit über 3 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen. Viola Ventures wurde im Jahr 2000 gegründet und befähigt Start-ups in der Frühphase weltweit führend zu werden. Sie verwalten über 1 Mrd. USD und haben einige von Israels Einhörnern unterstützt, wie Payoneer, ironSource Lightricks, Redis Labs, Pagaya,. https://www.viola-group.com/

Über Rabo Frontier Ventures

RFV ist ein mit 150 Millionen Euro ausgestatteter Investmentfonds der Rabobank, der sich weltweit auf innovative Fintech- und Agtech-Unternehmen konzentriert. RFV zielt darauf ab, direkt in die frühe Wachstumsphase (Series B) von Unternehmen zu investieren, die das laufende Geschäft der Rabobank beeinflussen. Auch führende allgemeine Technologiefonds wie Holtzbrinck, Northzone, Speedinvest und Valar Ventures werden indirekt von RFV unterstützt. https://rabofrontierventures.com/

