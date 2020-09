Führendes Beratungshaus für Financial Supply Chain Management feiert 20. Geburtstag

Zwei Jahrzehnte ist Bonpago ein führendes Beratungshaus für Financial Supply Chain Management in Deutschland am Markt und feiert jetzt ein „rundes“ Jubiläum. Das von Dr. Donovan Pfaff im Jahr 2000 gegründete Unternehmen kann auf eine Vielzahl erfolgreicher Digitalisierungsprojekte für Auftraggeber aus der öffentlichen Verwaltung und der Banken- und Unternehmenswelt verweisen – immer dem Dreiklang von Rechnung, Zahlung und Finanzierung folgend, „um gut zu bezahlen“.

Das Unternehmen, das im Jubiläumsjahr wieder unter die Top 15 eGovernment Beratungen gewählt wurde, begleitet DAX-Unternehmen, die öffentliche Verwaltung und den gehobenen Mittelstand bei der Optimierung von Finanzierungs- und Rechnungsprozessen. Zu den aktuellen Schwerpunkten der Beratungstätigkeit und Strategieentwicklung gehören unter anderem Fragen rund um die Digitalisierung der Verwaltungen und zur Umsetzung der E-Rechnung. „Die E-Rechnung gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Wir freuen uns, dass wir bei zahlreichen Projekten als Schrittmacher dabei sind und die Richtung vorgeben können“, so Dr. Donovan Pfaff. Das wirkte sich auch auf die unternehmerische Entwicklung von Bonpago aus: Mittlerweile ist das Beratungshaus mit Büros in Frankfurt am Main, Braunschweig und Berlin sowie einem Schulungszentrum in den italienischen Marken vertreten.

Hergeleitet ist der Unternehmensname vom italienischen bon pagare – was für „gutes Bezahlen“ steht. Die dazu passende Idee entstand 1999 bei der Diplomarbeit und anschließenden Promotion von Donovan Pfaff zum Thema „Electronic Bill Presentment and Payment“, damals mit dem Ziel, eine eigene Plattform für den elektronischen Rechnungsaustausch aufzubauen. Auf dem Weg immer nach rechts und links schauen, nie den geraden Weg gehen, war und ist Dr. Donovan Pfaffs Credo und heute fester Bestandteil der Beratungsphilosophie. Und auch das Leitbild bei der Umsetzung von Digitalisierungsprozessen in Unternehmen und Verwaltungen: „Wir denken um die Ecke. Wir glauben, dass die Zukunft nicht linear ist und der Blick nach rechts und links essenziell für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen ist.“

Digitalisierung von Prozessen ist nachhaltig für den Erfolg. Nachhaltigkeit spielt aber noch eine andere Rolle bei Bonpago und findet ihre Analogie im Olivenhain der Casa Dottore bei Montefiore dell’Aso in der norditalienischen Provinz Ascoli Piceno. Für jedes erfolgreiche Digitalisierungsprojekt wird hier ein Olivenbaum gepflanzt und dem jeweiligen Auftraggeber die Baumpatenschaft übertragen. Bei der jährlichen Olivenernte sieht man sich dann wieder.

Oder vielleicht auch zwischendurch: Gerade eröffnete in der Casa Dottore ein Teamevent- und Seminarzentrum. In zwei Doppelzimmern sowie fünf Apartments bietet es Platz für bis zu 15 Personen und eignet sich hervorragend für Team-Meetings in einer traumhaften Region Italiens.

Nur ein Wermutstropfen stört das Jubiläumsjahr, das neben den Eröffnungen der Niederlassung in Berlin und dem italienischen Seminarzentrum auch wieder eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung für Bonpago brachte: Wegen der Covid-19 Pandemie kann der 20-jährige Geburtstag erst 2021 gebührend gefeiert werden.

Bildunterschrift: Dr. Donovan Pfaff (Foto: Bonpago)