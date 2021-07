Fünf wichtige Maßnahmen für Ihren Unternehmensverkauf

Norbert Lang KERN-Partner am Standort Memmingen vermittelt einen Überblick, wie Sie Ihr Unternehmen rechtzeitig und am besten auf einen geplanten Verkauf vorbereiten.

?Erfolge müssen organisiert werden.? Dieser Satz, der vor allem bei strategischen Planungen verwendet und mindestens ebenso häufig in Leadership-Seminaren zitiert wird, besticht durch seine simple Logik wie Klarheit gleichermaßen. Worum geht es?

?Ich werde häufig von Firmeninhabern nach dem perfekten Zeitpunkt für den Start der Vorbereitungen für die Unternehmensnachfolge gefragt?, weiß Norbert Lang von KERN-Unternehmensnachfolge zu berichten. ?Im Laufe der Gespräche stellt sich dann heraus, dass der überwiegende Teil der Unternehmer den Prozess der Unternehmensnachfolge in der eigenen Planung eher zu kurz dimensioniert. Sie sind zwar gut mit den operativen und strategischen Belangen ihres Unternehmens vertraut, aber mit dem Verkauf des eigenen Betriebes dennoch überfordert. Denn in der Regel handelt es sich ja bei dem Unternehmen nicht um ein standardisiertes Handelsprodukt, sondern um ein komplexes, gewachsenes und individuelles Gebilde.?

Eine systematische Käufersuche benötigt auch eine systematische Vorbereitung

?Nicht selten mangelt es auch um die Kenntnis einer strukturierten, optimalen Vorgehensweise bei der Suche nach qualitativ geeigneten Nachfolgern. Und da der Markt für Unternehmensnachfolgen inzwischen hin zum Käufermarkt entwickelt hat, sollte das Unternehmen für dieses Projekt vorher fit gemacht worden sein und nicht nebenbei und zusätzlich zum Tagesgeschäft,? rät der Nachfolgespezialist und fährt fort: ?Die IHK empfiehlt ihren Mitgliedern als allgemeine Maßgabe im Alter von 55 Jahren mit der Planung der eigenen Nachfolge zu beginnen ? gesetzt der Fall, der Unternehmer plant seinen wohlverdienten Ruhestand mit 65 Jahren.?

Welche konkreten Maßnahmen in Vorbereitung einer Unternehmensnachfolge außerdem getroffen werden sollten, um Ihr Unternehmen ?fit? zu machen erfahren Sie im Internet unter: https://www.kern-unternehmensnachfolge.com/fit-fuer-unternehmensverkauf/ oder erhalten Sie telefonisch unter: +49 8331 ? 984 93 24 oder per E-Mail an: lang@kern-unternehmensnachfolge.com

