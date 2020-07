Full-Service Provider startet Crowdfunding-Kampagne

Erstellt von Redaktion Allgemein

Alle wichtigen administrativen und finanzbasierten Bereiche für die Unterstützung kleiner, mittelständischer Unternehmen in einer Software: Der Full-Service Provider eifas ermöglicht es und startet nun eine Crowdfunding-Kampagne, um in Zukunft noch mehr Module bieten zu können und neue Ziele zu erreichen.

Angeboten werden auf der Plattform von eifas bereits jetzt Buchhaltung, Lohnabrechnung, Posteingang, Mitarbeiterverwaltung, Dokumentenmanagement und Inkasso. eifas zielt auf den Markt der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) für seinen ?One-Stop-Shop?. Die Anwendung der SaaS-Plattform ist im Gegensatz zu Diensten für Großunternehmen so einfach in der Handhabe, und kostengünstig, dass sie auch für Kleinunternehmer geeignet ist.

Alleine in Deutschland gibt es laut dem Institut für Mittelstandsforschung über 34 Millionen KMUs (Stand 2018). Doch dabei möchte es das 2017 als Beratungsdienstleister gegründete Unternehmen nicht belassen: ?Der langfristige Fokus von eifas konzentriert sich nicht nur auf Kunden in Deutschland, sondern in ganz Europa?, ergänzt Martin Rothenberger, CTO von eifas. ?Europaweit betrachtet beträgt die Anzahl der KMUs über 25 Millionen.?

?Unser Geschäftsmodell ist aufgrund der vertraglichen Konstrukte, der Technik und der Prozesse konkurrenzlos?, sagt Robert Dotzauer, Geschäftsführer von eifas. Ein Team aus Steuerberatern, IT-Spezialisten, Software-Entwicklern, Grafikern- und Marketingexperten sowie Finanz- und Vertriebsprofis stehen Gründer Moe Dorfner bei den angebotenen Diensten zur Seite.

Um die Leistungen für die Zukunft noch effizienter und hochwertiger zu gestalten, startet eifas am Donnerstsg, 30. Juli, eine Crowdfunding-Kampagne unter seedmatch.de. Der Startschuss fällt mit der Preview am Dienstag, 28. Juli, um 09 Uhr. Darauf folgt eine Preview Plus am selben Tag um 12 Uhr.

Das Team von eifas will mit einer erfolgreichen Kampagne über Seedmatch in den nächsten zwölf Monaten weitere Ziele umsetzen. Insgesamt sollen die Prozesse für den Kunden noch einfacher und effizienter gestaltet werden. Zum Beispiel sollen Zahlungen von Bank, Paypal und Kreditkarten auch über eifas abgewickelt werden können. Weiterhin wäre die Einbindung automatisierter Belegabholung aus Online-Portalen wie Google, Amazon, und Telekom möglich. Dokumente können bereits jetzt nach ihrer Art oder Bestimmung, zum Beispiel Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Lieferscheine und Steuerbescheid, über eifas verarbeitet werden. Diese könnten nach der Kampagne automatisch vom System erkannt und zugeordnet werden.

Bei Stufe 1 der Finanzierung bis 200 000 Euro wäre bereits eine Weiterentwicklung der bisherigen Module und eine Steigerung der Effizienz im operativen Bereich möglich. Bei einer Finanzierung ab 300 000 Euro wäre die Weiterentwicklung der Module Banking, Personal, Entgeltabrechnung, Buchhaltung, Elster-Schnittstelle und ein einfach umgesetztes Marketplace-Konzept bezüglich der Beratungsdienstleistungen umsetzbar.

Auf Stufe drei bis 500 000 Euro wäre zusätzlich noch ausgereiftere Technik in Bezug auf das Marketplace-Konzept sowie ein zertifiziertes Buchhaltungssystem, eine Fakturierung inklusive von Mahnprozessen sowie ausgereifte Controlling-Funktionen mitsamt von Freigaberichtlinien möglich. Weiterhin verwirklicht werden könnte eine Nutzeroberfläche, die noch einfacher zu handhaben wäre als die bisherige.

Mit den momentan verfügbaren Modulen konnte eifas bereits einen Umsatzwachstum von über 80 Prozent in den Jahren 2018 bis 2019 generieren und hatte den Break Even schon Anfang des Jahres 2020 erreicht. Doch das reicht dem Visonär Moe Dorfner noch nicht: ?Wir haben sehr viel investiert, die Plattform noch benutzerfreundlicher zu gestalten, um neue Module zu entwickeln und uns neuer Marketingkanäle bedient. Daher rechnen wir nun mit dem nächsten Break Even im Jahr 2022?, erklärt der eifas-Gründer.

?Schon jetzt konnten wir über 130 Kunden von unserer SaaS-Plattform (Software as a Service) begeistern und freuen uns über eine Weiterempfehlungsrate von 96 Prozent?, erläutert er den aktuellen Stand des Unternehmens. 2018 wurde die Firma vom Berliner Beirat für Familienfragen, der IHK Berlin, Handwerkskammer Berlin, DGB und Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg zudem als familienfreundlichstes Unternehmen in Berlin ausgezeichnet.

Registereintrag:

AG Berlin-Charlottenburg HRB 132372 B

Geschäftsführer: Muhammad Dorfner und Robert Dotzauer

Telefon: +49 (0) 30 555 795 99 0

E-Mail: investors@eifas.org

Web: https://www.eifas.de

Facebook: https://www.facebook.com/eifasconsulting/

Instagram: https://www.instagram.com/eifas_gmbh/

