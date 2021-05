Fury bohrt den bisher besten Abschnitt – 23,27 g/t Gold auf 7,09 Metern – außerhalb der definierten Ressource bei Eau Claire

Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, die Ergebnisse seines laufenden Ressourcenerweiterungs- und Explorationsbohrprogramms bei der Lagerstätte Eau Claire im Territorium Eeyou Istchee in der Region James Bay, Quebec, bekannt zu geben. Bohrloch 21EC-022 durchteufte 23,27 g/t Gold (Au) auf 7,09 Metern (m) im südöstlichen Randbereich der definierten Ressource, was das Potenzial für eine beträchtliche Erweiterung der Ressource in Richtung Osten aufzeigt (Abbildungen 1 und 2). Dieser Abschnitt stellt das fünftbeste Bohrergebnis in Bezug auf Gehalt und Mächtigkeit von über 900 Bohrlöchern dar, die bis dato bei Eau Claire gebohrt wurden. In Anbetracht dieses Ergebnisses plant das technische Team von Fury, die Bohrungen östlich der Lagerstätte fortzusetzen und sich dabei auf die 220 Meter lange Lücke zwischen der bekannten Ressource und der Platte Target A zu konzentrieren (Abbildung 1).

Die vorläufigen Ergebnisse von Ziel A, das sich 200 bis 350 Meter abwärts östlich der Lagerstätte befindet, wiesen auf hochgradige Goldabschnitte mit 7,1 g/t Gold auf 0,5 Metern und 4,05 g/t Gold auf 0,5 Metern hin, die eine 5 bis 20 Meter breite Alterationszone mit gestapelten Quarz-Turmalin-Adern und dazugehörigen Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen entlang der Struktur der Lagerstätte Eau Claire durchschnitten (Abbildung 2). Da nur drei Bohrlöcher in einem 200 mal 250 Meter großen Gebiet gebohrt wurden, ist das Unternehmen der Ansicht, dass zusätzliche Bohrungen erforderlich sind, um einen repräsentativen Überblick über die Gehaltsverteilung in diesem Gebiet mit äußerst viel versprechender Geologie zu erhalten. Die Bohrergebnisse für die Ressourcenerweiterungsbohrungen und das Ziel A-Panel sind unten dargestellt (Tabelle 1).

„Es ist aufregend, ein Top-Fünf-Bohrloch bei Eau Claire zu bohren, einem qualitativ hochwertigen Projekt, das sich seit dem Beginn unserer Bohrungen Ende 2020 stetig verbessert hat“, sagte Mike Timmins, President und CEO von Fury. „Wir sind gespannt auf mehrere ausstehende Bohrungen, von denen viele grobes sichtbares Gold enthalten, und wir freuen uns darauf, unser regionales Programm zu starten, dessen Planung nahezu abgeschlossen ist. Quebec ist wohl eine der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt und wir sind glücklich, diese hochgradige Bezirkschance zu entwickeln.“

„Das Explorationsprogramm verläuft gut, wobei unsere ersten 12 Bohrungen östlich der Lagerstätte das Erweiterungspotenzial 700 Meter in die Tiefe zeigen. Die Bohrungen bei Snake Lake deuten auf ein Größenpotenzial hin, das mit der Lagerstätte Eau Claire konkurrieren kann, und beinhalten die Entdeckung einer neuen mineralisierten Struktur zwischen Snake Lake und Eau Claire. Wir glauben, dass diese ersten Bohrungen die Prospektivität des 5 km langen Lagerstättentrends und die Wahrscheinlichkeit eines bedeutenden Ressourcenerweiterungspotenzials aufzeigen“, sagte Michael Henrichsen, SVP, Exploration von Fury.

Osterweiterung und Target-A-Ergebnisse

Bis dato hat Fury vier Bohrungen niedergebracht, die auf die östliche Erweiterung des unteren östlichen Randes der Ressource abzielen, die derzeit als 204.000 Unzen mit 11,81 g/t Gold (2,5 g/t Cut-off-Gehalt)1 definiert ist. Das Unternehmen ist beeindruckt von der Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung, wobei alle drei Bohrlöcher folgende hochgradige Ergebnisse lieferten: 23,27 g/t Gold über 7,09 m, 11,56 g/t Gold über 6,04 m, 59,3 g/t Gold über 1 m, 8,87 g/t Gold über 3 m und 4,89 g/t Gold über 2,94 m (siehe Pressemitteilungen vom 30. April 2021 und 1. März 2021). Diese Ergebnisse bestätigen Furys Glauben an das Potenzial, die Lagerstätte in Richtung Osten zu erweitern.

Die Ergebnisse aus den drei Bohrlöchern im Ziel-A-Panel und den zuvor gemeldeten vier Bohrlöchern im Ziel-B-Panel mit 2,59 g/t Gold auf 3 m, 15,3 g/t Gold auf 1 m und 8,89 g/t Gold auf 1,5 m (siehe Pressemitteilungen vom 30. März 2021 und 25. Januar 2021) auf einer Fläche von 600 m mal 400 m auf der Struktur der Lagerstätte Eau Claire zeigen das Potenzial, die Lagerstätte 700 m abwärts in Richtung Osten zu erweitern. Insbesondere das Vorhandensein mehrerer gestapelter Quarz-Turmalin-Adern und die Alteration über Mächtigkeiten von bis zu 20 m im Bereich des Ziels A weisen auf einen starken Fluidpfad hin, der zusätzliche Bohrungen erfordert, um die Verteilung der Goldgehalte in diesem Teil der Struktur der Lagerstätte Eau Claire vollständig zu verstehen.

Eau Claire Technische Offenlegung

Die analytischen Proben für das Bohrprogramm zur Ressourcenerweiterung wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleiche Hälften gesägt und eine der Hälften zur Aufbereitung und Analyse an das Labor von Bureau Veritas (BV) in Timmins, ON (ISO/IEC 17025 akkreditierte Einrichtung) geschickt wurde. Die Aufbereitung umfasste das Zerkleinern der Kernprobe auf 90 % < 2 mm und das Pulverisieren von 1000 g des zerkleinerten Materials auf besser als 85 % < 75 Mikrometer. Alle Proben werden mittels 50 g Nenngewicht Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (BV-Code FA450) und Multi-Element-Viersäureaufschluss ICP-AES/ICP-MS-Methode (BV-Code MA200) untersucht. Wenn die FA450-Ergebnisse mehr als 5 ppm Au betragen, wird die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (FA550-Au) wiederholt. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen und Labor-Standard- und Blindproben, Feld- und Labor-Duplikaten und Wiederholungsanalysen zeigen eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision. Die Analyseproben aus dem Explorationsbohrprogramm 2020 und 2021 wurden entnommen, indem der Kern mit NQ-Durchmesser vor Ort in gleiche Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung an Actlabs in Val d–Or, QC, und anschließend zur Analyse an Actlabs in Thunder Bay, ON, gesendet wurde. Alle Proben werden unter Verwendung einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (1A2B-50) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (1F2) untersucht. Wenn die Ergebnisse der 1A2B-50-Methode mehr als 5 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (1A3-50) wiederholt. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin. Historische Bohrproben wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleiche Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D–or, QC, geschickt wurde. Alle Proben wurden mittels einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Wenn die Ergebnisse der Au-AA24-Methode mehr als 5 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) wiederholt. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin. 1 Siehe den technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report, Updated Mineral Resource Estimate and Preliminary Economic Assessment on the Eau Claire Gold Deposit, Clearwater Property, Quebec, Canada“ (der „Eau Claire Report“) vom 4. Februar 2018, erstellt von Eugene Puritch, P.Eng, FEC, CET, Antoine Yassa, P.Geo., Andrew Bradfield, P.Eng., Allan Armitage, Ph.D., P.Geo., erstellt wurde und auf dem Profil von Eastmain Resources Inc. unter www.sedar.com zu finden ist. David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Über Fury Gold Mines Limited Fury Gold Mines Limited ist ein auf Kanada fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauanlagen wird Fury seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch Projekterschließung und potenzielle Neuentdeckungen aggressiv ausbauen und weiterentwickeln. Fury hat sich dazu verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury besuchen Sie www.furygoldmines.com.

