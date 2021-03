Gedanken für Goldanleger

Kürzlich kam der Goldpreis unter Druck, jetzt erholt er sich wieder. Worauf Anleger achten sollten.

Den Goldpreis sollte man nicht nur aus rein spekulativer Sicht betrachten. Auch sollte, wenn es mal mit dem Preis des Edelmetalls nach unten geht, nicht gleich am Goldinvestment gezweifelt werden. Der Goldpreis unterliegt nun mal Schwankungen, ebenso wie Aktien, Anleihen oder andere Anlagevehikel. Gold hat sich schon immer über die Zeit bewährt. Das Metall widersteht jedem Crash eines Finanzsystems und ist praktisch unzerstörbar.

Bei einem Investment in das Edelmetall spielt der zeitliche Faktor eine wichtige Rolle. Dabei sollte es sich um frei verfügbares Geld handeln, dann kann man Niedrig-Preis-Zeiten aussitzen und ist nicht zum Verkauf bei einem schlechten Preis gezwungen. Investiert man öfters, so können diese Zeiten für einen günstigen Einstieg genutzt werden. Und mit Gold kann einer Geldentwertung entgegengewirkt werden.

Immer noch befinden sich viele Regierungen in einer Schuldenkrise, ein Ende ist nicht wirklich abzusehen. Die Geldmenge wächst weiter, während die realen Werte auf der Strecke bleiben und dies nicht abdecken. Auch wenn der Goldpreis hoch ist, darf man nicht davon ausgehen, dass der Zug bereits abgefahren ist. Gold dient der längerfristigen Absicherung und investiert man öfters, so sorgen niedrige Goldpreise für einen guten Durchschnittspreis. In der Geschichte der Fiatwährungen und in der Geschichte des Goldes sollte niemand mehr an der Werterhaltungsfunktion des Goldes rütteln wollen. Physisches Gold ist nicht unendlich vorhanden. Für die Goldproduktion sorgen die Goldgesellschaften, die solide aufgestellt sind und die auch gute Anlagemöglichkeiten darstellen. Dazu gehören etwa Revival Gold oder Tarachi Gold.

Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=VmShlzoTJq4 – besitzt in Idaho die größte früher produzierende Liegenschaft, das Beartrack-Arnett-Goldprojekt. Mehrere Millionen Unzen Gold schlummern hier noch. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung geht von einer jährlichen Produktion von 72.000 Unzen Gold über eine anfängliche Lebensdauer von sieben Jahren aus.

Tarachi Gold – https://www.youtube.com/watch?v=lzmaWqY4dsg – punktet mit Konzessionen auf große Gebiete in Mexiko. Es sind dies rund 3.700 Hektar Land in der berühmten Sierra Madre Neueste Bohrungen ergaben sehr gute und auch konstante Goldgehalte. Weitere Goldprojekte hat Tarachi Gold auf dem Schirm, um sich in einen mittelständischen Goldproduzenten zu verwandeln.

