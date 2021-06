Geldanlage in Liechtenstein: Die kaum bekannten Vorteile dieser Diversifikation

Muss es die Schweiz sein, oder könnte es auch Liechtenstein sein? Traditionell gilt die Schweiz als sicherer Hort für Geldanlagen. Aber sich an einer Tradition zu orientieren, kann auch schief gehen. Vor allem dann, wenn man aktuelle Entwicklungen nicht beachtet. Wobei sich zunächst die Frage stellt, was grundsätzlich dafür spricht, einen Teil seiner Geldanlagen im Ausland zu verwahren und sich damit besondere Vorteile dieser Diversifikation zu schaffen.

Vorteile für die Diversifikation durch Wahl einer ausländischen Lagerstelle

Dass Diversifikation Vorteile für Ihre Geldanlagen bringt, dürfte spätestens nach der Aussage des Ökonomie-Professors und Nobelpreisträgers Markowitz bekannt sein, der empfahl ?nicht alle Eier in einen Korb zu legen?. Allerdings stellt die übliche Betrachtung zu Strategien der Diversifikation im Wesentlichen nur auf zwei Aspekte einer Geldanlage ab: Rendite und Risiko. Mit einer gut durchgeführten Diversifikation lässt sich also eine ordentliche Rendite bei weniger Risiko erreichen. Wie das Magische Dreieck der Geldanlage aber aufzeigt, sollte Anleger:innen auch das dritte Kriterium einer Geldanlage beachten, die Verfügbarkeit (auch Liquidität oderFungibilität genannt). Und hier gewinnt das Thema Kapitalverkehrskontrollen an Bedeutung.

Kapitalverkehrskontrollen kann es in unterschiedlicher Ausprägung geben. Wesentlich ist dabei, dass Anleger:innen im Falle von Kapitalverkehrskontrollen nicht mehr frei über ihre Geldanlagen verfügen können. Kapitalverkehrskontrollen sind durchaus kein seltenes Ereignis. In jüngster Zeit gab es diese allein in Europa dreimal:

2008 in Island

2013 in Zypern

2015 in Griechenland

Ganz offensichtlich betreffen Kapitalverkehrskontrollen in der Regel nur einzelne Staaten. Wenn man seine Geldanlagen also in unterschiedlichen Ländern lagert, sinkt das Risiko, dass man einmal zu irgendeinem Zeitpunkt nicht frei über seine Anlagen verfügen kann deutlich. Deshalb ist eine Diversifikation durch Wahl ausländischer Lagerstätten sinnvoll. Dies gilt vor allen auch, weil die mit dieser Form der Geldanlagen verbundenen Kosten nicht höher sind als bei vergleichbaren Anlagen in Deutschland. Möglich sind solche Formen der Geldanlage in der Regel ab 10.000 ?.

Schweiz oder Liechtenstein?

Sicher gibt es auch in der Schweiz geeignete und sichere Möglichkeiten der Geldanlage. Nur man sollte nicht glauben, dass es in der Schweiz keine Probleme mit der Sicherheit von Geldanlagen geben könnte. Zu der Situation Schweizer Banken schreibt die renommierte Zeitschrift FINANZ und WIRTSCHAFT:

?Eine Analyse habe gezeigt, dass die derzeit von den systemrelevanten Banken geforderte Liquiditätsausstattung voraussichtlich nicht genügen würde, um den Liquiditätsbedarf in einer Notlage oder bei einem Ausfall zu decken, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung.?

Nun, das bedeutet nicht, dass Schweizer Banken akut in Gefahr sind. Aber dennoch könnte eine Anlage in Liechtenstein Vorteile bieten. Erst jüngst bestätigte die Ratingagentur S&P dem Land Liechtenstein das Top-Rating AAA und dies mit weiterhin stabilem Ausblick (4). In Liechtenstein bieten sich besonders interessante Möglichkeiten für vielfältige Investmentfonds- und ETF-Anlagen innerhalb der Nucleus-Versicherung. Neben dem Top-Rating des Landes Liechtenstein spricht auch der explizite Insolvenzschutz für Einlagen innerhalb dieser Versicherung. Sollte die Versicherung unerwartet in Insolvenz gehen, bleibt das Fondsguthaben für die Anleger:innen erhalten. Es fällt nicht in die Insolvenzmasse.

