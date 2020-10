Geopolitische Risiken sprechen für Edelmetalle

„Aserbaidschan dringt in Berg-Karabach vor“, „Türkei will Bohrschiff wieder losschicken“, „EU sanktioniert Russen“ – das sind nur drei Überschriften aus einer Tageszeitung Mitte Oktober. Schaut man sich weiter um, springen Brandherde im Nahen Osten, Querelen im Südchinesischen Meer, Grenzstreitigkeiten von Indien mit China und immer auch Pakistan ins Auge. Geopolitische Risiken gibt es rund um den Globus. Da kann es schnell einmal zu kriegerischen Auseinandersetzungen wie in Berg-Karabach kommen.

Davon sind wir im Herzen Europas zwar nicht direkt betroffen. Doch das Gefühl, dass eine ständige Bedrohung gegenwärtig ist, kann Anleger schon befallen. Lebt man dann ohnehin durch das Corona-Schlamassel nicht so frei, wie man gerne möchte, und irrwitzige Neuigkeiten über US-Präsidentschaftswahlen im Fernsehen laufen, dann wächst der Drang nach Sicherheit. Das ist insbesondere für das Ersparte derzeit aktuell. Denn jede geopolitische Auseinandersetzung, jedes Wirtschaftshemmnis durch Viren und jede unnötige Ausgabe wegen Wahlkämpfen steigert die weltweite Verschuldung.

Früher oder später wird daher die staatliche Repression stark zunehmen. Was dann noch Sicherheit bieten kann ist Gold. Für Investoren, die nicht gleich an das Zusammenbrechen des Finanzsystems und den politischen Rahmen glauben, können auch Aktien von Unternehmen aus dem Edelmetallbereich sinnvoll sein. Denn mit fundamental guten Unternehmen könnte die Rendite bei einem steigenden Goldpreis noch höher ausfallen. Erfahrungsgemäß steigen Edelmetall-Aktien gerade in den Hochphasen einer Edelmetall-Hausse überproportional.

Zwei Gesellschaften mit fundamental guten Projekten sind unter anderen Aurania Resources und OceanaGold. Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=rM9XiXJvtqo – setzt mit seinem The Lost Cities-Cutucu-Projekt in den Anden in Ecuador auf ehemalige spanische Goldminen.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=st-TmosFeSg – besitzt in Neuseeland zwei Goldminen und in den USA eine Goldmine. Auf den Philippinen kommt noch ein Gold-Kupfer-Projekt dazu. Und auch strategische Investitionen gehören zum Portfolio der mittelgroßen Goldgesellschaft.

