Gesunde und normale Goldpreiskorrektur

Erstellt von Redaktion Allgemein

Korrekturen gibt es immer wieder mal. Das Ende der Goldpreisrally, wenn der Goldpreis etwas abrutscht, bedeutet dies keinesfalls.

Korrekturen nennt Frank Holmes von US Global Investors ?Teile der Gold-DNA?. Auch bei der Goldrally der 2000-er Jahre gab es deutliche Phasen, in denen der Goldpreis nach unten ging. Einige betrugen sogar mehr als 20 Prozent. Bezieht man in die Überlegungen die negativen Realzinsen, die sicher noch lange bleiben und das beispielslose Gelddrucken ein, dann ist und bleibt Gold das beste Investment in diesen Zeiten.

Randy Smallwood, neuer Vorsitzender des World Gold Councils, ist davon überzeugt, dass die Zeit für Edelmetalle bestens ist. Denn während der letzten Finanzkrise wurde bezüglich der quantitaven Lockerung über Milliarden gesprochen, heute jedoch geht es um Billionen.

Dass Papierwährungen jetzt ein sehr schlechtes Investment sind, sollte sich inzwischen herumgesprochen haben. Der Inflationsdruck steigt und die Wirtschaft schwächelt. Deshalb ist Gold auch heute nicht zu teuer. Doch immer noch sind relativ wenige in Goldaktien investiert. Denn zulange war das Fiat-Geld eine sichere Anlage. Die realen Zinssätze und auch die 10-Jahres-Realrenditen sind negativ, Anleiherenditen können nicht mit der Inflation Schritt halten.

Auch wenn Gold keine Rendite bietet, kann mit der Beteiligung an den richtigen Goldgesellschaften der Geldentwertung ein Schnippchen geschlagen werden – daher ein Blick auf Unternehmen wie Tarachi Gold oder Treasury Metals.

Tarachi Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-tarachi-gold-isoenergy-summa-silver-und-trillium-gold/ – absolviert gerade ein Diamantbohrprogramm auf den Mineralkonzessionen (Tarachi-Projekt) im Nordwesten Mexikos, im Sierra Madre Goldgürtel. Die Konzessionen dürften gute Chancen ?im Schatten der Giganten? besitzen.

Treasury Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-fiore-gold-millennial-lithium-treasury-metals-und-goldmining/ – befindet sich mit seinem Flaggschiff-Goldprojekt Goliath in Ontario. Der Produktionsbeginn ist nicht mehr weit. Weitere Goldprojekte und ein Polymetallprojekt gehören ebenfalls zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Treasury Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/ -).

