Gewerbliche Online-Kredite auf Monatsbasis

Erstellt von Redaktion Finanzierung

Frankfurt / Kronberg – 16.03.2020 Auf dem Kreditmarkt in Deutschland schreitet die Diversifizierung der Produkte immer weiter voran. Während es die etablierten Banken bei der Darlehensvergabe für Firmen immer noch an Flexibilität und Kundenorientierung zu wünschen übriglassen, bieten seriöse ausländische Finanzinstitute mittlerweile auch Online-Kredite auf Monatsbasis an.

Diese Darlehensform eignet sich hervorragend zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen. Typische Anwendungsgebiete sind Betriebsmittelfinanzierungen, Vorfinanzierung des Wareneinkaufs sowie Kapitalbedarf vor Festgeldfälligkeiten oder erwarteten Geldeingängen bei Termingeschäften.

Ausländische Finanzinstitute bieten diese „Monatskredite“ im Online-Verfahren an und verweisen dabei auf die Vorteile eines einfachen, raschen und unkomplizierten Abwicklungsverfahrens: Nach Ausfüllen eines Online-Fragebogens müssen in der Regel noch die letzten zwei Jahresabschlüsse und eine aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) hochgeladen werden. Innerhalb von ein bis zwei Tagen erfolgt dann die Kreditprüfung und ein unverbindliches Darlehensangebot.

Diese Vorgehensweise, so der Unternehmensberater Luk Linn „ist möglich weil die Kredite nach einem bestimmten Algorithmus vergeben werden. Der ökonomische Erfolg der kreditsuchenden Firma ist dabei grundsätzliche Voraussetzung. Auch die betriebswirtschaftlichen Größen Umsatz, Ertrag und Kreditsumme müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen“.

Für Kreditprüfung, Angebot und Abwicklung entstehen keinerlei Kosten. Die Zinsen für diese Art der Online-Kredite sind im Durchschnitt höher als bei konventionellen Darlehen. Die Vorteile für den gewerblichen Kreditnehmer bestehen vor allem in der kurzfristigen Kreditgewährung und in der Tatsache, daß die ausländischen Finanzierer weitaus unbürokratischer und risikobereiter entscheiden als die Inlandsbanken.