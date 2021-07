Globaler Markt für datenzerstörende Dienste wächst mit einer moderaten CAGR in den Jahren 2022-2030; Zunehmende Akzeptanz Cloud-basierter Lösungen zur Förderung des Marktwachstums

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Der globale Markt für datenzerstörende Dienste wird im Prognosezeitraum, d. h. 2022-2030, voraussichtlich mit einer moderaten CAGR wachsen. aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Cloud-Technologien sowie der zunehmenden Sicherheitsprobleme und Komplikationen im Zusammenhang mit Cloud-Computing und anderen digitalen Technologien. Die Cloud-Systeme sind anfällig, da sie die personenbezogenen Daten (PII) des Kunden sowie wertvolle Unternehmensgeheimnisse, Daten und proprietäre Informationen preisgeben. Um Datendiebstahl und andere Cyberkriminalität zu vermeiden, wird der große und entscheidende Datensatz auf den Geräten gespeichert und nach der Verwendung der Daten werden diese Geräte geschreddert. Dies ist der wichtigste Wachstumstreiber für den Markt.

Der Markt ist nach Komponenten in physische Zerstörung, Softwaredatenbeseitigung und andere unterteilt. Das Segment Software Data Elimination wird voraussichtlich bis Ende 2030 den größten Anteil haben. Die softwarebasierte Methode zum Überschreiben der Daten zielt darauf ab, alle elektronischen Daten auf einer Festplatte oder anderen digitalen Medien durch die Verwendung von Nullen zu zerstören und Daten zu überschreiben alle Gerätesektoren. Durch das Überschreiben der Daten auf dem Speichergerät werden die Informationen nicht wiederherstellbar und eine Datenbereinigung wird erreicht. Beim softwarebasierten Überschreiben wird eine Softwareanwendung verwendet, um einen Strom von Nullen, Einsen oder bedeutungslosen pseudozufälligen Daten auf alle Sektoren einer Festplatte zu schreiben. Verschiedene Lösungen zur Datenvernichtung bieten mehrere Überschreibungen, damit sie anerkannte Regierungs- und Industriestandards unterstützen können. Für moderne Festplatten wird jedoch ein Single-Pass-Überschreiben weithin als ausreichend angesehen. Dies soll das Segmentwachstum ankurbeln.

Je nach Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt, wobei der Markt für datenzerstörende Dienste im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich mit der höchsten CAGR im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der rasanten Digitalisierung und des technologischen Fortschritts. Darüber hinaus hält der Markt in Nordamerika derzeit den größten Anteil, da Cloud-basierte Lösungen in den verschiedenen Branchen eingeführt werden, zusammen mit einer hohen Bevölkerungszahl technisch versierter Generationen.

Einführung fortschrittlicher Technologien wie KI, IoT und Big Data in allen Branchen, um das Marktwachstum voranzutreiben

Laut NITI Aayog soll laut der India Brand Equity Foundation Künstliche Intelligenz (KI) Indiens jährliche Wachstumsrate bis 2035 um 1,3 % steigern.

Der steigende Bedarf an der Speicherung hochsensibler Daten, kombiniert mit dem schnellen technologischen Fortschritt und der kürzeren Lebensdauer von IT-Assets, hat die Forderung nach einer dauerhaften Datenlöschung elektronischer Geräte, wenn sie nicht genutzt werden, getrieben. Wenn die Daten nicht gelöscht werden, sobald eine Festplatte außer Betrieb genommen oder verloren geht, besteht für ein Unternehmen oder Benutzer die Möglichkeit, dass die Daten gestohlen und kompromittiert werden. Aus diesem Grund geben Unternehmen sehr viel Geld aus, um sicherzustellen, dass ihre Daten gelöscht werden, sobald sie Festplatten entsorgen. Dies soll das Marktwachstum ankurbeln.

Hohe Betriebskosten und die Verfügbarkeit weniger qualifizierter Arbeitskräfte sind jedoch die Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Datenvernichtungsdienste voraussichtlich behindern.

Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für Datenvernichtungsdienste, das die Unternehmensprofilierung von Stellar Information Technology Pvt. Ltd., Data Eliminate Ltd., Electronix Redux Corp, EcoCentric, Kuusakoski, Supportive Recycling GmbH, Guardian Data Destruction, Simsre Cycling und Umicore. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Datenvernichtungsdienste, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwartete Trends in der Zukunft.