Gold – ein zentrales Thema auf der PDAC

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die PDAC, die Prospectors & Developers Association of Canada, lief diesmal online ab. Gold stand im Fokus.

Die PDAC, die wichtigste Messe in Sachen Bergbau, fand vom 8. bis 11. März statt. Normalerweise in Toronto beheimatet, war dieses Jahr alles online. Für den Goldpreis und dies war wohl die wichtigste Erkenntnis der Branchenkenner, ist die Zukunft immer noch vielversprechend. Nachdem der Preis des Edelmetalls im Januar angestiegen war (auf 1.950 US-Dollar je Feinunze), ging es mit dem Preis nach unten, teilweise sogar unter 1.700 US-Dollar je Unze.

Der bekannte Rick Rule etwa äußerte sich auf der virtuellen PDAC folgendermaßen: ?Gold befinde sich in einem „zyklischen Niedergang eines säkularen Bullenmarktes, zyklische Rückgänge auf Bullenmärkten sind keine Seltenheit – tatsächlich können sie häufig und ziemlich tief sein „. Damit hat er seine Meinung von Ende 2020 wiederholt. Volatilität, so Rule, sei Teil des Goldsektors und wer das nicht aushalte, sollte den Sektor möglicherweise lieber verlassen.

Aus charttechnischer Sicht hat der Goldpreis seit Anfang des Jahres einige Verkaufssignale ausgebildet. Solange sich der Preis des Edelmetalls über 1.700 US-Dollar befindet, kann sich aber eine Erholung fortsetzen. Und bei einem Ausbruch des Preises über 1.775 US-Dollar kann eine größere Erholungsrallye starten, so die Charttechniker. Aktuell ist eine Bodenbildung anzunehmen.

Zeit also über Goldinvestments in Goldunternehmen nachzudenken, etwa in den Produzenten OceanaGold oder in Trillium Gold Mines.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=xnAZsAPRll8 – kümmert sich um Liegenschaften in Ontario im Red Lake Mining District. Durch Zukäufe hat die Gesellschaft weitere Liegenschaften in Quebec und Ontario zum Portfolio hinzugefügt.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=Qd3clzdnrRo – besitzt Gold- und Silberprojekte in den USA und auf den Philippinen. Knapp 100.000 Unzen Gold brachte das vierte Quartal.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.