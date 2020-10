Gold-Produktionsländer weltweit

Weltweit wurden im Jahr 2019 gut 3.464 Tonnen Gold produziert. Es muss immer tiefer gegraben werden, denn das einfach zu fördernde Gold ist wohl schon entdeckt. Früher war Südafrika einmal das größte Goldproduktionsland, aber seit 1970 ist die Produktion dort rückläufig. In China wurden im vergangenen Jahr 383 Tonnen Gold aus dem Boden geholt. Die Rangliste kommt übrigens vom World Gold Council.

Auf Platz zwei befindet sich nun Russland, das Australien verdrängt hat. Ein Land, nämlich Indonesien ist aus der Top-10-Liste ganz herausgefallen. Brasilien ist dafür eingerückt und auf Platz 10 gekommen. Aus den USA kamen im vergangenen Jahr gut 200 Tonnen Gold (Platz vier), 78 Prozent kamen aus Nevada. Damit ist nach fünf Wachstumsjahren in den USA erstmals ein Rückgang der Produktionsmenge zu verzeichnen.

In Kanada (Platz fünf) ist die Goldproduktion im Jahr 2019 leicht zurückgegangen. Auch beim Nächstplatzierten, Peru, verringerte sich zum vierten Mal in Folge die Produktion des Edelmetalls. Nach Ghana und Südafrika folgt Mexiko, bekannt als für Bergbaugesellschaften attraktives Silberland. Hier haben sich zahlreiche aussichtsreiche Unternehmen wie etwa Aztec Minerals oder Vizsla Resources.

Vizsla Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-skeena-resources-trillium-gold-vizsla-resources-und-karora-resources/ – sucht nach Gold und Silber in Mexiko. Die Panuco-Mine der Gesellschaft wird zeitnah zur Produktion übergehen. Bis zu mehr als 7 Gramm Gold sowie über 1.200 Gramm Silber pro Tonne Gestein wurden bereits ausgemacht.

Aztec Minerals – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-gold-terra-resource-mag-silver-aztec-minerals-und-maple-gold-mines/ – Konzentriert sich auf Liegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika. Das Flaggschiffprojekt ist das Cervantes-Gold-Kupfer-Projekt in Sonoro, Mexiko. Das Tombstone-Projekt in Arizona beherbergt epithermale Gold-Silber- als auch Silber-Blei-Zink-Mineralisierungen.

