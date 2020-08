Gold Terra verkündet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und der Sonderversammlung

Erstellt von Redaktion Allgemein

Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (“Gold Terra” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/ ) gibt bekannt, dass alle Angelegenheiten, die den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt wurden, wie in der Ankündigung der Versammlung und im Informationsrundschreiben des Unternehmens dargelegt, die den Aktionären im Zusammenhang mit der Versammlung zugesandt wurden, auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens am 17. Juni 2020 in Vancouver, BC, genehmigt wurden.

Die Aktionäre wählten Gerald Panneton (geschäftsführender Vorsitzender), David Suda, Laurie Gaborit, Elif Lévesque, Stuart Rogers und Louis Dionne für das kommende Jahr in den Verwaltungsrat des Unternehmens.

Die Aktionäre stimmten dem 10%-Rollmaterial-Optionsplan der Gesellschaft und der Wiederernennung von Dale Matheson Carr-Hilton Labonte LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das folgende Jahr zu, wobei ihre Vergütung vom Verwaltungsrat festgelegt wird.

Im Anschluss an die Sitzung fügte der Vorstand dem Corporate-Governance- und Vergütungs-Ausschuss die Verantwortung für die Nominierung von Direktoren hinzu und benannte den Ausschuss in Corporate-Governance-, Nominierungs- und Vergütungs-Ausschuss um.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.