Gold und Aktien laut Umfrage vorn

Forsa und pro aurum haben zum elften Mal eine Umfrage gestartet. Die Ergebnisse sind teilweise unerwartet ausgefallen.

Bürger beantworteten drei Fragen. Frage Nummer Eins war, welcher Geldanlage bei einem Anlagenhorizont von mindestens drei Jahren die beste Gewinnperspektive eingeräumt wird. Die meisten nannten Aktien (32 Prozent) und Gold (23 Prozent) als beste Geldanlage. Ein Jahr zuvor stand Gold noch mit 31 Prozent an der Spitze, gefolgt von Aktien mit 25 Prozent. Kaum genannt wurden dieses Jahr Fest- oder Termingeld sowie Anleihen. Eigentlich kein Wunder bei den aktuellen Nullzinsen. Veränderungen im Vergleich zur Umfrage im Vorjahr gab es bei der Frage, welcher Art die tatsächlichen Investments sind.

Überraschenderweise tendierten mehr Befragte zu Tagesgeldkonten, Lebensversicherungen und Bausparverträgen als im Jahr davor. Weniger waren diesmal bei Nettoinvestitionen in Gold und Silber sowie in Barren und Münzen investiert. Beim Besitz von Silber- und Goldbarren stagnierte die Zahl der Investierten. Am meisten lagen die aktuellen Investments bei Immobilien (31 Prozent), Aktien (18 Prozent) und Fondsanteile (28 Prozent).

Die dritte Frage stellte klar, dass der gute Ruf des Goldes immer noch existiert. So stimmten 73 Prozent der Bürger der Aussage, dass Gold eine gute Ergänzung zu anderen Anlagemöglichkeiten darstellt, zu. Und 70 Prozent stuften Gold als sichere Geldanlage ein. Die Schutzfunktion des Goldes in Krisen- und Inflationszeiten hat sich seit langen Zeiten bewährt. Denn Gold bringt Renditen. Und um die geht es im aktuellen Anlagenotstand.

Warum also nicht Gold und Aktien kombinieren und sich bei den Goldunternehmen umschauen.

Ximen Mining – https://www.youtube.com/watch?v=abe4deZegNc – etwa hat mehrere Goldprojekte in British Columbia und ein Silberprojekt im Portfolio.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=ksz9TG59tQk – ist bereits Goldproduzent und besitzt die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Projekte Macraes und Waihi in Neuseeland sowie die Haile Goldmine in den USA.

