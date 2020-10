Gold und die US-Wahl

Der Handelsstreit mit China und teilweise seltsam anmutende Handhabung der Regierungsgeschäfte haben den sicheren Hafen Gold attraktiv gemacht. Der große Anstieg des Goldpreises geschah dann mit der Corona-Pandemie.

Der neue oder alte Präsident der USA, die Wahl ist im November, wird die Wirtschaft wiederaufbauen müssen und er wird sich um die wachsende Staatsverschuldung kümmern müssen. So sieht es etwa Byron King von Agora Financial. Die Wirtschaft in den USA habe sich verlangsamt, die Arbeitslosenzahlen steigen und die Inflation wertet den US-Dollar ab. Branchenkenner King traut dem Goldpreis noch einiges zu, die Frage sei nur die Geschwindigkeit, mit der Gold preislich ansteigt.

Betrachtet man die Bergbau-Genehmigungen während der Obama-Regierung, der auch Trump-Herausforderer Joe Biden zuzuordnen ist, so gab es acht Jahre lang keine. Unter Donald Trump sah die Sache anders aus, Genehmigungen wurden schnell erteilt. Daher sehen manche Bergbauexperten keine guten Aussichten für den Bergbau, falls Trump abgewählt wird.

In den letzten vier Jahren hat sich Trump überwiegend für einen schwachen US-Dollar eingesetzt. Dies verhilft dem Goldpreis nach oben. Wie die Wahl auch ausgeht, Gold und Goldaktien sind, das zeigt die Vergangenheit, immer eine gute Wahl beim Investment. In Frage kommt beispielsweise Condor Gold oder Mawson Gold.

Condor Gold – https://www.commodity-tv.com/play/condor-gold-further-derisking-of-la-india-deposit-and-taking-steps-towards-construction/ – besitzt in Nicaragua zu 100 Prozent das Flaggschiffprojekt La India. Die Umweltgenehmigung wurde bereits erteilt. Von rund 1,12 Millionen Unzen Gold Tagebau-Ressourcen wird ausgegangen.

Die Projekte von Mawson Gold – https://www.commodity-tv.com/play/mawson-gold-nine-drill-rigs-turning-4-global-projects-in-the-next-months/ – liegen in Finnland (Rajapalot) und in Australien (Sunday Creek). Die australische Liegenschaft umfasst knapp 20.000 Hektar. Jüngste Bohrergebnisse ergaben bis zu 17 Gramm Gold je Tonne Gestein.

