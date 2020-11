Gold und Royalties- eine starke Kombination

Erstellt von Redaktion Allgemein

.

Bald bricht das neue Jahr an. Gold sollte auch dann als hervorragendes Anlagevehikel fungieren.

Weitere geldpolitische Maßnahmen werden erwartet. Drohende Arbeitsplatzverluste und Unternehmen, die insolvent werden, könnten bevorstehen. Besonders die Goldgesellschaften überzeugen mit steigenden Gewinnen und soliden Cash-Flows. Gegenwind könnte von einem vielleicht starken US-Dollar kommen, doch schaut man sich bei renommierten Goldexperten um, so sieht man welche ausgezeichnete Zukunft dem Goldpreis allgemein zugedacht wird.

Die niedrigen Realzinsen werden vermutlich noch lange bleiben und Anleihen haben an Attraktivität verloren. So scheinen sich Investoren in zunehmendem Maße auf Goldinvestments zu konzentrieren. Und sollte uns die Pandemie weiter fest im Griff haben, wäre dies ein weiterer Punkt, der sich positiv für den Preis des Goldes auswirkt.

Will der Anleger auf Diversifizierung setzen und nicht nur auf ein Unternehmen mit einem oder zwei Projekten, dann sollte ein Investment in Royalty-Gesellschaften erwägt werden. Denn Lizenz- und Streaming-Unternehmen bieten einerseits Gewinne bei steigenden Edelmetallpreisen, andererseits ist bei ihnen das operative Risiko geringer. Denn dieses Risiko trägt die Gesellschaft, die die Mine bearbeitet.

Ein großes Portfolio an Beteiligungen besitzt beispielsweise Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-mag-silver-osisko-gold-royalties-mawson-gold-und-skeena-resources/ -. Dazu gehört etwa die Beteilung an der Malartic Mine, an Falco Resources oder an Diamantenminen. Das Goldprojekt Cariboo in Kanada gehört Osisko Gold Royalties.

Mit GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-trillium-gold-vizsla-resources-goldmining-auryn-resources-und-caledonia-mining/ – holt man sich ein Unternehmen ins Portfolio, das mit einer Vielzahl solider Gold- und Gold-Kupfer-Projekte glänzt. Zudem hat GoldMining kürzlich eine eigene Royalty-Gesellschaft gegründet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -)und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/