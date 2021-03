Gold und Silber sind im All entstanden

Wie es zur Entstehung von Gold und Silber im All kam, da gibt es verschiedene Theorien. Eine dieser Theorien setzt auf das Explodieren eines gewaltigen Sterns. Eine sogenannte Supernova soll Goldteile auf die Erde gebracht haben. Ein großer Stern verbrennt Wasserstoff zu Helium, dann zu Kohlenstoff, dann zu Sauerstoff. Am Ende bleibt nur ein Eisenkern, der Rest wird mittels einer Explosion ins All geschleudert. Und dies mit einer Energie, die Elemente wie Gold, Silber oder auch Titan und Uran entstehen lässt.

Nachdem der Mond und dann die Erde sich ausgebildet hatten, so die Meinung vieler Forscher, schlugen diese Meteoriten auf der Erde ein, die im Durchmesser auf 20 Kilometer geschätzt werden. So konnten sich die Edelmetalle dann in der Erdkruste anreichern. Dann sank die Oberflächentemperatur im Lauf von rund zwei Milliarden Jahren, denn das Auftreffen von Meteoriten kam allmählich zum Ende. Dies geschah vermutlich vor drei Milliarden Jahren.

Die Goldfördermenge auf der Welt sinkt. Der bisherige „Gold Peak“, also der Punkt, wo die Fördermenge den Höchststand erreicht hat und zu sinken beginnt, wird in 2018 gesehen. Denn im Jahr 2018 wurden 3.509,3 Tonnen Gold gefördert, im Jahr 2019 waren es noch 3.463,7 Tonnen Gold, die das Licht der Welt erblickten. Mit neuem Gold oder Silber aus dem All ist nicht zu rechnen. Wer auf die wertvollen Metalle setzen möchte, kann dies nicht nur in physischer Form machen, sondern auch mit den Aktienwerten solider Edelmetallgesellschaften wie etwa Revival Gold oder OceanaGold.

Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=VmShlzoTJq4 – entwickelt in Idaho das Beartrack-Arnett-Goldprojekt. Diese war früher die größte in Idaho produzierende Mine. Neueste Bohrergebnisse brachten bis zu 10,1 Gramm Gold je Tonne Gestein.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=Pu47rStrRL0 – gehört zu den Produzenten. Die Gold- und Silberprojekte befinden sich auf den Philippinen und in den USA. Im vierten Quartal 2020 wurden fast 100.000 Unzen Gold (konsolidiert) aus dem Boden geholt, damit 57 Prozent mehr als im Vorquartal.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold

