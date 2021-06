Gold- und Silberminen sorgen für Begehrlichkeiten

Erstellt von Redaktion Allgemein

Für Gold- und Silberminen günstige Jurisdiktionen steigern den Wert von Projekten. Dies gilt für den Standort Nevada.

Nevada gehört zu den besten Regionen für Bergbaubetriebe. Laut dem Fraser Institute handelt es sich sogar um die weltweit führende Gerichtsbarkeit für Investitionen der Bergbaugemeinde. Wichtige Punkte bei der Einstufung durch das Fraser Institute sind die geologische Attraktivität sowie die Regierungs- und Finanzpolitik.

Gerade hat Nevada die Steuern für Gold- und Silberunternehmen erhöht, damit soll mehr Bildung finanziert werden. Denn sie leidet an einer historischen Unterfinanzierung. Am meisten Steuern zahlt in Nevada die Casino- und Hotelbranche. Aber Nevada produziert auch viel Gold und Silber. Hier ist beispielsweise Nevada Gold Mines, ein Joint-Ventures von Barrick Gold und Newmont beheimatet. 292 Millionen US-Dollar kamen durch Nevada Gold Mines im vergangenen Jahr an staatlichen Steuern zusammen. Die jetzt in Nevada auf die Bergbaubetriebe zukommende zusätzliche Steuer schmälert etwas die Einnahmen, dafür befinden sich die in Nevada ansässigen Gesellschaften aber auf rohstoffreichem Boden und in einem sicheren Umfeld, sodass dies für die Betroffenen sicher gut hinnehmbar ist.

Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=T9drLDIx-TQ – besitzt in Nevada vier aussichtsreiche Silber- und Goldliegenschaften, Carlin-East, Bell Creek, Swift und Selena, allesamt vom Carlin-Typ. Bei dieser Art von Lagerstätten liegen die Bedeutsamsten in Nevada und Utah, gebildet wurden sie vor 42 bis 30 Millionen Jahren, auch haben sie Nevada zu einem der weltgrößten Goldproduzenten gemacht.

Auch Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=CJQflaxy9U0 – befindet sich mit seiner Pan-Mine in Nevada, diese produziert bereits, ein zweites Projekt, nahe gelegen wird mit Nachdruck vorangetrieben. Denn Fiore Gold möchte jährlich rund 150.000 Unzen Gold produzieren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mitzuverantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.