Gold vor großem Preissprung

In den 1970-er Jahren und im Jahr 2011 erlebte Gold große Preisanstiege. Jetzt jedoch geht so manch ein Analyst davon aus, ein nie dagewesener Preisanstieg könnte vor uns liegen. Denn diesmal nimmt die Position des Goldmarktes eine besondere Stellung ein und die Marktbedingungen sind ganz anders. Der Katalysator für den Preis des Edelmetalls sind die quantitativen Lockerungen und die großen Schulden der Regierungen.

Schon im Jahr 2008 begann die Fed mit der Schaffung neuer Schulden, um die Immobilienkrise in den Griff zu bekommen. Neue Schulden in Form von Anleihen wurden geschaffen und mit frisch geschaffenem Geld an die Fed verkauft. Gold stieg auf ein Allzeithoch. Diesmal, im Zuge der Covid-19-Pandemie, wurden mehr als 25 Prozent aller im Umlauf befindlichen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten gedruckt. Dieser Zufluss von neuem Bargeld ist so massiv wie nie. Noch sind die Inflationsraten relativ stabil, doch dies könnte sich schnell ändern. Gewisse Steigerungen der Inflation gibt es bereits, nur sind sie noch verborgen, weil in der Pandemiezeit viel Geld nicht ausgegeben, sondern gespart wurde. In den USA etwa stieg die Sparquote im April auf den Rekordwert von mehr als 32 Prozent. Im Jahr zuvor lag die Sparquote noch bei 7,6 Prozent.

Doch die Zeiten werden sich ändern, Menschen werden wieder mehr Geld ausgeben, auch das Ersparte. Ein deutlicher Inflationsanstieg steht so bevor. Damit sollte ein Anstieg des Goldpreises nur eine Frage der Zeit sein. Physisches Gold besitzt nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial, anders ist es bei Investments in Goldunternehmen, hier kommt ein Hebel auf den Goldpreis hinzu.

Beachtenswerte Goldgesellschaften sind etwa Fiore Gold oder Fury Gold Mines. Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=QFmOJyVxYSw&t=88s – gehört zu den Goldproduzenten. Dessen Pan-Liegenschaft befindet sich in Nevada. In der Nähe liegt das zweite Projekt, das Gold Rock-Projekt.

Zum Portfolio von Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=cP6rZwyVwOc&t=433s – gehören fünf hochwertige Projekte in British Columbia, Quebec und Nunavut.

