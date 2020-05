Goldaktien können abheben wie Raketen

Die positive Entwicklung der Goldaktien vieler Gesellschaften sind ein Zeichen für die Zukunft.

Goldaktien brechen aus und zeigen so als einer der wenigen Sektoren eine spektakuläre Stärke. Sogar an einem Tag letzte Woche, als der S&P 500 Aktienindex um 2,81 Prozent fiel, schlossen Goldaktien (gemessen am viel beachteten VanEck Gold Miners ETF) um 3,19 Prozent höher.

Anleger, die bisher nicht so auf den Goldsektor geachtet haben, werden die Gewinne sehen und einsteigen. Die Aktienwerte diverser großer Unternehmen sind bereits ausgebrochen und haben Mehrjahreshochs erreicht. Junior-Unternehmen sollten folgen, wenn sie es noch nicht getan haben. Vieles spricht für einen weiter starken Goldpreis: Gelddrucken ohne Ende ? Gold kann nicht einfach vermehrt werden – Hubschraubergeld, das Agieren der Zentralbanken und Konjunkturzahlen sind katastrophal.

Daher sind sich auch viele Anleger einig, dass sich Goldaktien mittel- bis langfristig gut entwickeln werden. Gerade Goldaktien können sich, das hat die Geschichte gezeigt, aus großen Tiefständen raketenhaft erheben. Und gerade am Anfang eines Bullenmarktes können große Gewinne erzielt werden. Da sollte man beispielsweise auf Revival Gold oder Fiore Gold schauen.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-87-mit-aurania-resources-revival-gold/ – kommt gut voran auf seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt. Mit der Vormachbarkeitsstudie wurde begonnen. Es handelt sich um die größte ehemalige Goldmine im Bundesstaat Idaho. Sie beherbergt eine angezeigte Mineralressource von 36,4 Millionen Tonnen bei 1,16 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

Fiore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-fiore-gold-rnc-minerals-corvus-gold-isoenergy-und-skeena-resources/ – konnte auf seiner Pan-Goldmine in County, Nevada, die Goldproduktion im zweiten Finanzquartal im Vergleich zum Vorquartal um gewaltige 38 Prozent steigern. Das Ziel ist ein Produktionsvolumen von 150.000 Unzen Gold jährlich.

