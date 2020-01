Goldene Aussichten im neuen Jahrzehnt

Der beeindruckende Anstieg des Goldpreises im vergangenen Jahr sollte sich auch im Jahr 2020 fortsetzen.

Kenner des Goldmarktes melden sich zu Wort. So prognostiziert die Goldman Sachs Group und auch die UBS Group einen Goldpreis von 1.600 US-Dollar je Feinunze. Diesen Preis sah man zuletzt im Jahr 2013. Gold auch im neuen Jahr als Absicherung ? daran sollte wohl nicht zu rütteln sein. Auch die Zentralbanken werden vermutlich weiter zu Goldkäufen tendieren. Sie verbrauchen immerhin ein Fünftel des weltweiten Goldangebots.

Das Wirtschaftswachstum und auch die Inflation werden wohl moderat bleiben. Diesbezügliche Sorgen könnten eher zurückgehen. Aber ohne geopolitische Spannungen und Unsicherheiten wird auch das neue Jahr nicht über die Bühne gehen ? und den Goldpreis unterstützen. Gold bleibt also das Mittel der Wahl, um Sicherheit zu gewinnen.

Die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA werden sicher für Wirbel sorgen und damit für mehr Lärm auf dem Markt. Genauso wie der anhaltende Handelskrieg. Ein Investment in die Aktien der Goldgesellschaften sollte also auf jeden Fall im neuen Jahr überlegt werden.

Hier kämen etwa Skeena Resources oder White Gold in Betracht. Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/skeena-resources-exploration-und-entwicklung-historischer-goldmine-deal-mit-barrick/ – besitzt die Goldliegenschaften Snip und Eskay. Snip ist zu 100 Prozent im Eigenbesitz und liegt im Goldenen Dreieck von British Columbia, ebenso Eskay. Bohrungen im vergangenen Jahr brachten bei der Snip-Mine bis zu 3390 Gramm Gold pro Tonne Gestein hervor. Dazu kommt noch das Kupfer-Gold-Porpyr-Projekt GJ.

Auch White Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/white-gold-erhoeht-schaetzung-der-mineralressourcen-um-25/ – im Yukon mit einem riesigen Landpaket (fast 423.000 Hektar) vertreten, hat bereits mehrere äußerst hochwertige Goldziele ausgemacht. Auf Bohrergebnisse mit z.B. 4,31 Gramm pro Tonne Gold kann man weiter aufbauen.

