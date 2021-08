Goldkäufe der Zentralbanken

Entscheidend ist was die Zentralbanken machen, weniger was sie sagen.

Die Zentralbanken haben nicht unbedingt die Interessen der Allgemeinheit im Blick. Denn Regierungen und Aktionäre sind von ihnen abhängig und die Zentralbanken streben mehr danach diese zu schützen. Dafür müssen sie die Massen entsprechend beeinflussen. Die Aktionäre der Fed beispielsweise sind große Geldmarktbanken. Länder, die nicht mit den USA eng verbunden sind, stocken ihre Goldreserven auf. So haben China und Russland in den vergangenen zehn Jahren ihre Goldreserven kräftig erhöht.

Im ersten Halbjahr 2021 waren besonders Thailand, Ungarn und Brasilien fleißige Goldkäufer. Hintergrund dürfte sein, dass gerade diese drei Nationen die Folgen von der US-Inflationspolitik negativ zu spüren bekamen. Daher speichern sie ihr Vermögen wohl gern in Gold. Insgesamt sind die globalen Goldreserven der Zentralbanken in den ersten sechs Monaten 2021 um rund 333 Tonnen angestiegen. Diese Zahl liegt fast 40 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. Betrachtet man das Tempo, mit dem die Zentralbanken seit der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg Gold kaufen, so wird der bisherige Rekord aus dem Jahr 2018 übertroffen werden. Die Fed und andere Zentralbanken drucken Geld und blähen ihre Bilanzen enorm auf. Dieses Geld kann anderen zur Verfügung gestellt werden, damit sie Schulden bei den Zentralbanken machen und diese dann auch bedienen können.

Der Schuldenstand der USA liegt im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt bei 130 Prozent. Ab 100 Prozent, so die Experten, geht es mit dem Wert der Fiat-Währungen nach unten. Auch dem privaten Investor sollte aktuell eine Anlage in Gold oder Goldaktien helfen, das Ersparte zu bewahren. Zum Beispiel mit einem Investment in Tudor Gold oder Karora Gold.

Tudor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=2ZTi2w5eS3M – befindet sich mit seinem Flaggschiffprojekt Treaty Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia (Gold, Silber, Kupfer). Eine Mineralressourcenschätzung geht von über 27 Millionen Unzen Gold aus.

Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=7Vw2OjysEfI – produziert erfolgreich in seinen Goldminen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien. Mit knapp 30.000 Unzen Gold erreichte das zweite Quartal 2021 eine Rekordproduktion.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

