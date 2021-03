GoldMining gibt Brief an die Aktionäre heraus

GoldMining Inc. (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich, das folgende Schreiben seines Chairman, Amir Adnani, herauszugeben, in dem er die Aktionäre über den jüngsten erfolgreichen Start von Gold Royalty Corp. („GRC“ oder „Gold Royalty“) (NYSE American: GROY) und die Pläne für die Weiterentwicklung des Projekts:

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

Seit dem Börsengang vor einem Jahrzehnt sind wir in die erste Phase der Strategie von GoldMining eingetreten, die darin bestand, Projekte im Ressourcenstadium in stabilen Jurisdiktionen in Nord- und Südamerika zu günstigen Preisen während der Tiefpunkte im Gold- und Kupferzyklus zu erwerben. Im Jahr 2020 begannen wir die zweite Phase unseres strategischen Plans mit dem Ziel, den inneren Wert unseres umfangreichen Projektportfolios zu erschließen. Zu diesem Zweck haben wir die Gold Royalty Corp. gegründet, um den bestehenden Aktionären eine neue und besondere Form der Wertsteigerung zu bieten.

Letzte Woche schloss Gold Royalty seinen erfolgreichen Börsengang (den „IPO“) und die Notierung an der NYSE American ab und erreichte eine Marktkapitalisierung von ca. 200 Mio. US$. Der Börsengang wurde von der anfänglichen Größe von 30 Mio. US$ auf 90 Mio. US$ verdreifacht, was GRC eine der stärksten Bilanzen unter seinen Mitbewerbern bescherte.

Als Ergebnis dieses transformativen Ereignisses hält GoldMining 20.000.000 GRC-Aktien in seiner Bilanz. Wichtig ist, dass die GoldMining-Aktionäre weiterhin indirekt unsere 49%ige Beteiligung an GRC besitzen, die einen aktuellen Marktwert von etwa 120 Mio.[1] C$ hat.

Daher betrachten wir den Börsengang als ein wichtiges wertsteigerndes Ereignis für das Unternehmen und als ein starkes Vertrauensvotum in unser Team und unsere Vermögenswerte. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den Teams von GoldMining und Gold Royalty für ihre harte Arbeit und ihren Einsatz zu danken, mit dem sie Gold Royalty in weniger als 9 Monaten von einem Konzept zu einem äußerst erfolgreichen IPO-Start geführt haben.

Seit dem Börsengang ist das GRC-Team voll durchgestartet. Erst gestern gab Gold Royalty eine Vereinbarung zum Erwerb einer 1,2 %igen NSR auf das Séguéla-Projekt im fortgeschrittenen Stadium bekannt. Das Projekt wird von Roxgold Inc. betrieben, einem erfahrenen Minenentwickler und -betreiber, der berichtet hat, dass er auf dem besten Weg ist, in der ersten Hälfte des Jahres 2021 eine Bauentscheidung zu treffen. Als größter Aktionär freuen wir uns auf weitere positive Entwicklungen bei Gold Royalty.

Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Identifizierung von wertsteigernden Akquisitionsmöglichkeiten, auf die Evaluierung von Joint Ventures mit potenziellen Industriepartnern und auf die Intensivierung unserer Bemühungen, den Wert unserer Projekte ans Tageslicht zu bringen. Wir kontrollieren einen der größten globalen Ressourcenbestände unter unseren Mitbewerbern, mit einer Gesamtsumme von ca. 14,3 Mio. Unzen Goldäquivalent an gemessenen und angezeigten Ressourcen und 16,5 Mio. Unzen Goldäquivalent an abgeleiteten Mineralressourcen (siehe Tabelle unten für weitere Informationen).

Während unser technisches Team weiterhin wichtige Projekte für eine Weiterentwicklung prüft, leiten wir vorläufige wirtschaftliche Bewertungen („PEAs“) für das Gold-Kupfer-Projekt La Mina in Kolumbien und das hochgradige Goldprojekt Yellowknife in Kanada ein. Wir erwarten, dass diese Studien in H2 2021 abgeschlossen sein werden. Darüber hinaus ist derzeit geplant, im zweiten Halbjahr 2021 mit Diamantbohrprogrammen zu beginnen, um geologische Ziele zu testen und bestehende Mineralressourcen auf den Projekten Titiribi und La Mina in Kolumbien besser zu definieren und möglicherweise zu erweitern. Details werden bekannt gegeben, sobald die Studien fortschreiten und die Programmdetails verfeinert und abgeschlossen sind. Diese Programme werden mit den vorhandenen Barmitteln finanziert und unterliegen den Genehmigungen und möglichen Einschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2021 für GoldMining, Gold Royalty und alle unsere Stakeholder. Wir danken unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung und freuen uns darauf, über weitere Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie zu berichten.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Technische Informationen

Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Pereira ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition des National Instrument 43-101 („NI 43-101“).

Die hierin enthaltenen Angaben zu den Mineralressourcenschätzungen wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte durch Emittenten festlegt. NI 43-101 unterscheidet sich erheblich von den Offenlegungsvorschriften der United States Securities and Exchange Commission („SEC“), die im Allgemeinen für US-Unternehmen gelten, die den Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen. So werden beispielsweise die Begriffe „gemessene Mineralressource“, „angezeigte Mineralressource“ und „abgeleitete Mineralressource“ in NI 43-101 unter Bezugnahme auf die Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves definiert. Diese Definitionen unterscheiden sich von den Definitionen in den von der SEC erlassenen Offenlegungsvorschriften. Dementsprechend sind die hierin oder in den Beschreibungen der Projekte des Unternehmens enthaltenen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsvorschriften der SEC berichten.

„Abgeleitete Mineralressourcen“ sind mit einer großen Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und einer großen Unsicherheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nur in seltenen Fällen die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bilden. Investoren werden davor gewarnt, davon auszugehen, dass ein Teil oder die gesamte abgeleitete Ressource existiert bzw. wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcenschätzungen für die Projekte des Unternehmens sowie andere wichtige Informationen zu diesen Projekten, einschließlich der Klassifizierung, der Berichtsparameter, der Hauptannahmen und der Risiken für die einzelnen Projekte des Unternehmens, finden Sie in den technischen Berichten des Unternehmens, die unter seinem Profil auf www.sedar.com verfügbar sind.

[1]Basierend auf dem Schlusskurs der GRC-Aktien an der NYSE American und dem geltenden Wechselkurs am 17. März 2021.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf die langfristige Strategie, die vorgeschlagenen Arbeiten und anderen Pläne und den erwarteten Zeitplan der PEAs und der vorgeschlagenen Bohrungen sowie die Erwartungen für GRC und die vorgeschlagenen Akquisitionen wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt gültigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining und GRC tätig sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, darunter: Verzögerungen bei den Plänen, die durch Einschränkungen und andere zukünftige Auswirkungen von COVID-19 verursacht werden, oder eine andere Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne für die geplanten Projektaktivitäten, einschließlich der vorgeschlagenen PEAs und Bohrprogramme, einzuhalten; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, vorgeschlagene Studien, die möglicherweise nicht die Erwartungen von GoldMining für seine Projekte bestätigen, Risiken, denen Unternehmen in GRCs Sektor im Allgemeinen ausgesetzt sind, die Fähigkeit von GRC, die Bedingungen für die vorgeschlagene Akquisition abzuschließen und zu erfüllen, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung. Diese Risiken sowie andere, einschließlich jener, die in GoldMining?s Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2020 endende Jahr und anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich zu machen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.