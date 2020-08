Goldpreis: Rücksetzer oder bald über 2.000 US-Dollar

Eine hohe Nachfrage nach Gold und geringere Produktionsmengen haben den Preis für das Edelmetall so hoch wie noch nie steigen lassen.

Die Corona-Pandemie heizt den Goldpreis nach wie vor an. Wieviel Luft der Preis noch nach oben hat, wird spannend. Jedenfalls solange es keinen verlässlichen Impfstoff gibt und die weltweite Pandemie die Wirtschaft im Griff hat, dürfte es weiter mit der Rally gehen. Sechs Monate ist Corona das Thema und hat auch die Fördermengen beim Gold sinken lassen.

Laut dem World Gold Council ist die Goldproduktion im ersten Quartal in den wichtigsten Förderländer um rund drei Prozent zurückgegangen. So wenig wurde letztmals im Jahr 2015 produziert. Und für das zweite Quartal 2020 wird nur eine geringfügige Änderung erwartet. Der Kaufrausch beim Gold ist ungebrochen, die Zinsen werden wohl noch lange Zeit unten bleiben und eine Geldentwertung will mit Gold abgesichert werden.

Ob der rasante Anstieg des Goldpreises zu einem Absturz führen werde, ist umstritten. Aber es scheint nicht danach auszusehen. Die Wirtschaft kommt nur sehr langsam wieder in Schwung und das Gelddrucken geht weiter. So kaufen private Anleger als auch Profi-Anleger kräftig zu, denn man möchte beim Goldpreis-Anstieg dabei sein. Um dabei noch mit einem Hebel zu verdienen, ist ein Investment in Gold- oder Silberaktien das Richtige. Vor allem, wenn diese mit Qualität, sowohl im Management als auch bei den Projekten punkten können, so wie etwa Auryn Resources oder Aurania Resources.

Auryn Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-rnc-mineralskaroraresources-auryn-resources-und-treasury-metals/ – besitzt sechs Projekte, darunter hochgradige Gold- und Kupferprojekte in Peru und Nunavut. Das Analysehaus H.C. Wainwright & Co. hat kürzlich die Kaufempfehlung für Auryn Resources bekräftigt und das Kursziel von 2,00 auf 2,60 US-Dollar je Aktie erhöht.

Grund sei die Ressourcenbewertung des Unternehmens. Das Sombrero-Projekt bewertet das Analysehaus nun mit 75 Millionen US-Dollar. Die Gesamtbewertung liegt bei 302,4 Millionen US-Dollar.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-rnc-mineralsdiscoverymetals-isoenergy-und-aurania-resources/ – hat mit seinem The Lost Cities-Cutucu-Projekt in den Anden von Ecuador eine besondere Liegenschaft: Historische Datenforschung wird durch hochmoderne Explorationstechniken ergänzt. In diesem Gebiet soll es früher produzierende Goldminen gegeben haben. Aktuelle Bohrungen ergaben bis zu zehn Prozent Kupfer und 131 Gramm Silber je Tonne Gestein. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

