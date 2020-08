Goldrichtig, wer in Goldaktien investiert

Schon wieder hat der Goldpreis, sowohl in US-Dollar als auch in Euro neue Rekorde erreicht.

Das Erreichen der magischen 2.000 US-Dollar je Feinunze Gold dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Die Gold-ETFs verzeichnen nach wie vor große Zuflüsse und stützen den Preis. Und die US-Währung verliert zusehends an Wert. Da Gold weltweit meist in US-Dollar gerechnet wird, wird der Kauf des Edelmetalls für Länder außerhalb des Dollar-Raums günstiger. Gleichzeitig sinkt die Rendite festverzinslicher Anleihen. So sollte der Höhenflug des Goldpreises weitergehen.

Vor einigen Tagen sprach die US-Bank Goldman Sachs in einem Bericht (?Gold Views: Auf der Suche nach einer neuen Reservewährung?) von der Sorge der Investoren, dass der US-Dollar seinen Status als führende weltweite Reservewährung verlieren könnte. Denn praktisch alle Währungen sind nicht an Werte wie Gold gebunden und sie werten ab. So sieht die US-Bank den Goldpreis bald bei 2.300 US-Dollar je Unze.

Die Nachfrage nach physischem Gold ist, so beispielsweise Degussa, extrem hoch. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Umsätze im ersten Halbjahr bei Degussa um rund 100 Prozent nach oben gegangen. Deutsche Privatkunden haben sich in den ersten sechs Monaten 2020 mit gut 83 Tonnen Gold in Form von Barren und Münzen eingedeckt. Ebenso dienen als Mittel gegen die Geldentwertung und die Negativzinsen Goldaktien, dies sogar mit einem Hebel auf den Goldpreis.

In Frage kämen etwa Karora Resources oder Maple Gold Mines.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/spezial-sendung-mit-chartanalyse-zu-gold-und-silber-sowie-minennachrichten/ – besitzt die produzierenden Goldminen Beta Hunt (Untertagebau) und Higginsville (Tagebaumine mit Aufbereitungsanlage) in Westaustralien. Kostensenkung und Produktionssteigerung sind die erklärten Ziele.

Im vielversprechenden Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec liegt die Douay-Goldliegenschaft von Maple Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-condor-gold-caledonia-mining-and-maple-gold-mines/ -. Es handelt sich um ein sehr großes aussichtsreiches Projekt mit einer großen Goldressource.

