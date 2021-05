Griffin Mining gibt vorläufige Ergebnisse für 2020 bekannt

Erstellt von Redaktion Allgemein

Griffin Mining Limited („Griffin“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) gibt bekannt, dass der Jahresbericht und Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Jahr veröffentlicht wurde und auf der Website des Unternehmens unter wwww.griffinmining.com verfügbar sind.

Im Jahr 2020 verzeichneten das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften (zusammen der „Konzern“);

Umsatzerlöse von 75.403.000 US-Dollar (2019: 82.267.000 US-Dollar);

Betriebsergebnis von 15.148.000 US-Dollar (2019: 14.225.000 US-Dollar);

Gewinn vor Steuern von 14.515.000 US-Dollar (2019: 11.712.000 US-Dollar);

Gewinn nach Steuern in Höhe von 8.910.000 $ (2019: 6.084.000 $); und

Unverwässertes Ergebnis je Aktie von 5,16 Cent je Aktie (2019: 3,52 Cent).

Trotz Betriebsunterbrechungen im ersten Quartal 2020 aufgrund von Beschränkungen, die von den chinesischen Behörden zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie auferlegt wurden, verzeichnete der Konzern einen Anstieg des Betriebsgewinns um 6,5 % im Vergleich zu 2019, was vor allem auf höhere erhaltene Zinkmetallpreise und geringere Kosten zurückzuführen ist.

Der Umsatz von 75.403.000 $ lag um 6.864.000 $ (8,3 %) unter dem des Jahres 2019 (82.267.000 $). Dies spiegelt die Verkäufe von Zink in Konzentrat wider, die um $2.532.000 (4,6 %) zurückgingen, wobei 5.535 Tonnen (14,6 %) weniger Zink in Konzentrat zu durchschnittlichen Preisen von $174 pro Tonne (11,8 %) höher als 2019 verkauft wurden, da die Gruppe von steigenden Marktpreisen und sinkenden Schmelzbehandlungsgebühren profitierte. Die Verkäufe von Blei und Edelmetall in Konzentrat waren um 3.851.000 $ (12,9 %) niedriger als 2019, wobei 6.494 Unzen (36,7 %) weniger Gold in Konzentrat zu durchschnittlichen Preisen von 441 $ pro Unze (33,4 %) verkauft wurden und 41.337 Unzen (12,4 %) weniger Silber in Konzentrat zu durchschnittlichen Preisen von 3,9 $ pro Unze (28,3 %) verkauft wurden.

Im Jahr 2020 wurde Metall in Konzentrat verkauft:

Zink 32.276 Tonnen (2019: 37.811 Tonnen);

Gold 11.218 ozs (2019: 17.712 ozs);

Silber 291.756 Unzen (2019: 333.093 Unzen); und

Blei 1.425 Tonnen (2019: 1.221 Tonnen).

Die im Jahr 2020 erzielten Durchschnittspreise waren:

Zinkmetall pro Tonne von 1.645 $ (2019: 1.471 $);

Goldmetall pro Unze von 1.759 $ (2019: 1.318 $);

Silbermetall pro Unze von 17,70 $ (2019: 13,80 $); und

Bleimetall pro Tonne von 1.339 $ (2019: 1.575 $).

Die Umsatzkosten in Höhe von 42.737.000 $ im Jahr 2020 lagen um 12,1 % unter denen des Jahres 2019 in Höhe von 48.609.000 $. Dieser Rückgang spiegelt hauptsächlich weniger abgebautes, transportiertes und verarbeitetes Erz wider, wobei der Betrieb durch Einschränkungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie im ersten Quartal beeinträchtigt wurde. Zusätzliche Kosteneinsparungen wurden beim Abbau und Transport erzielt, wodurch die Stückkosten pro Tonne Erz gesenkt werden konnten. Trotz des Rückgangs der geförderten und verarbeiteten Tonnen Erz stiegen die nicht zahlungswirksamen Abschreibungskosten durch zusätzliche Kapitalkosten.

Die Verwaltungskosten sanken um $1.915.000 (9,9 %) von $19.433.000 im Jahr 2019 auf $17.518.000 im Jahr 2020. Diese Reduzierung spiegelt die Bemühungen wider, die Kosten im gesamten Konzern während der Covid-19-Pandemie einzudämmen, trotz zusätzlicher Arbeit an der Beantragung einer Bergbaulizenz in Zone II und der Green Mine-Zertifizierung.

Im Jahr 2020 wurden Fremdwährungsgewinne in Höhe von 22.000 US-Dollar (2019: Verluste in Höhe von 93.000 US-Dollar) verzeichnet, die hauptsächlich auf eine Stärkung des Renminbi zurückzuführen sind.

Für Bankeinlagen wurden im Jahr 2020 Zinsen in Höhe von 108.000 US-$ (2019: 171.000 US-$) vereinnahmt, während für kurzfristige Bankkredite Zinsen in Höhe von 111.000 US-$ (2019: 51.000 US-$) gezahlt wurden. Im Jahr 2020 fielen Finanzierungszinsen für das Leasing der Trockenabsetzanlage in Caijiaying und des Büros in London in Höhe von 171.000 $ (2019: 326.000 $) an. Im Jahr 2020 fielen fiktive Zinsen auf abgezinste Rehabilitationsrückstellungen in Höhe von 77.000 $ (2019: null $) an.

Es wurden Veräußerungsverluste in Höhe von 1.129.000 US-Dollar (2019: 305.000 US-Dollar) verbucht, da die Anlagen ersetzt wurden, um höhere chinesische Umweltstandards zu erfüllen.

Im Jahr 2020 wurden Ertragsteuern in Höhe von 5.605.000 $ (2019: 5.628.000 $) belastet. Dies beinhaltet eine latente Steuerbelastung in Höhe von 424.000 US-Dollar (2019: 380.000 US-Dollar) und Quellensteuern der VRC auf Dividendenausschüttungen und Gebühren in Höhe von 232.000 US-Dollar (50.000 US-Dollar).

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug im Jahr 2020 5,16 Cent (2019: 3,52 Cent) und das verwässerte Ergebnis je Aktie 4,88 Cent (2019: 3,24 Cent).

Der Cashflow aus dem Betrieb in Höhe von 24.398.000 $ (2019: 21.639.000 $) wurde für die Weiterentwicklung der Mine und der Anlagen verwendet.

Das zurechenbare Nettovermögen pro Aktie betrug zum 31. Dezember 2020 $1,35 (2019: $1,24).

Erklärung des Vorsitzenden:

Ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, dass dies das Jahr war, in dem Griffin alle seine herausragenden Versprechen gegenüber seinen vergangenen, aktuellen und zukünftigen Aktionären erfüllt hat, indem es die bestätigten regulatorischen und betrieblichen Anforderungen erfüllt hat, um das Unternehmen in die absehbare Zukunft zu führen. Die Liste der Erfolge ist außergewöhnlich.

Erstens war die Erteilung der neuen Bergbaulizenz durch das chinesische Ministerium für Land und natürliche Ressourcen (das „MNR“), die sowohl die Zone II als auch die Zone III abdeckt, in Verbindung mit der Erteilung der Endabnahmegenehmigung für das Projekt der dritten Stufe der Zone III (die „PFA“) eine bedeutsame Errungenschaft in Bezug auf Zeit, Komplexität und operative Bedeutung. Es wird die jährliche Erzförderung aus Zone III von 820.000 Tonnen im Jahr 2020 auf 1,1 Millionen Tonnen im Jahr 2021 erhöhen, aber mit dem erhöhten Erzzugang aus Zone II sollte dies auf über 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr im Jahr 2022 ansteigen und möglicherweise noch weiter zunehmen, wenn diese Zonen weiter erschlossen werden. Es katapultiert Griffin in die Reihe der größten Zinkproduzenten in China, das nach wie vor der größte verbrauchende Markt für Grund- und Eisenmetalle in der Welt ist.

Zweitens die Bekanntgabe der neuen globalen Mineralressourcenschätzung gemäß dem JORC-Code (2012) für die Caijiaying-Mine von erstaunlichen 101,5 Millionen Tonnen mit 3,9 % Zink, 0,6 % Blei, 27,0 g/t Silber und 0.5 g/t Gold, was zu einem Gesamtgehalt an Metall von ca. 4,0 Mio. Tonnen Zink, 0,6 Mio. Tonnen Blei, 88,8 Mio. Unzen Silber und 1,59 Mio. Unzen Gold führt, was eine Steigerung der bekannten Mineralressource um 50 % darstellt.

Drittens: Erlangung der „Green Mine“-Zertifizierung durch das MNR, nachdem die „Green Mine“-Bewertung auf nationaler Ebene bestanden wurde. Das Nichtbestehen der Zertifizierung hätte die Schließung der Caijiying-Mine bedeutet. Damit ist nicht nur die reibungslose Fortführung des Betriebs der Caijiaying-Mine sichergestellt, sondern auch das Engagement des Unternehmens für die Umwelt, die lokale chinesische Gemeinde und die gesamte Volksrepublik China. Die Genehmigung als „Green Mine“ kommt, nachdem die besten Umweltpraktiken des Unternehmens in der Vergangenheit von der chinesischen Regierung mit dem Environmental Award und dem Mine Development Outstanding Achievement Award bei aufeinanderfolgenden China Mining Conferences ausgezeichnet wurden.

Viertens, ein weiteres hervorragendes operatives Ergebnis, wenn man bedenkt, dass der Betrieb im ersten Quartal 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie entweder ausgesetzt oder stark eingeschränkt wurde, wobei der Zugang zu den tieferen Stollen in Zone III, die auf die PFA-Genehmigung warten, und das Warten auf die neue Bergbaulizenz für Zone II für das gesamte Jahr 2020 verweigert wurde. Dennoch stiegen der Betriebsgewinn, der Gewinn vor Steuern, der Gewinn nach Steuern und der Gewinn pro Aktie. Griffin kann nun die außergewöhnliche Behauptung aufstellen, dass es auf operativer Basis in allen Turbulenzen der Rohstoffmärkte in den gesamten 15 Jahren seines Bestehens profitabel war und nur in einem dieser Jahre einen Verlust auf Nettogewinnbasis gemacht hat.

Fünftens, und obwohl ich dem Aktienkurs als Wertindikator wenig Glauben schenke, ist der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten 12 Monaten um etwa 200 % gestiegen; 65,1 % gegenüber dem FTSE Fledgling Index, 64 % gegenüber dem FTSE All AIM Index und 60 % gegenüber dem FTSE Small Mining Cap Index. Eine bemerkenswerte Leistung.

Da das Unternehmen gewachsen ist und Barmittel generiert hat, wurden zwangsläufig verschiedene Meinungen in Bezug auf den Aktienkurs, Aktienrückkäufe, Dividenden und sogar die Realisierung des Unternehmenswerts geäußert. Es genügt zu sagen, dass Ihr Vorstand weiterhin alle diese Optionen fortlaufend und akribisch bewertet und sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Ansichten aller Aktionäre berücksichtigt werden und, wenn möglich, danach gehandelt wird – ein Vorgehen, das selbst Salomon mit all seiner Weisheit als schwierig empfinden würde.

Das Unternehmen evaluiert weiterhin Möglichkeiten nicht nur durch Akquisition oder organische Expansion, sondern auch durch fortgesetzte Exploration in der Caijiaying-Mine und der umliegenden Region sowie durch Exploration außerhalb der Provinz Hebei, wo immer das Wirtsgestein dem Gebiet der Caijiaying-Mine ähnelt und das Potenzial für bedeutende Explorationserfolge bietet.

Schließlich möchte ich unseren chinesischen und ehemaligen Mitarbeitern, Auftragnehmern, Beratern, Direktoren von Tochtergesellschaften, Partnern, Ehepartnern und Kindern danken. Das Leben hat mich gelehrt, dass Menschen etwas bewirken, und im außergewöhnlichen Covid-19-Jahr 2020 sind genau diese Menschen über ihre Pflicht hinausgegangen und haben unter extrem schwierigen Umständen gearbeitet und ihr Zuhause und ihre Lieben verlassen, um die Interessen des Unternehmens in den Vordergrund zu stellen. Wir könnten nicht dankbarer sein.

Zuletzt möchte ich mich im Namen der Aktionäre bei den wenigen bedanken, denen wir so viel zu verdanken haben und von denen Michael Jordan in „The Last Dance“ sagte: „Habt etwas Respekt vor den Leuten, die den Grundstein gelegt haben, um dies zu einer profitablen Organisation zu machen.“ Ich nenne sie die Gründer des Unternehmens. Diejenigen, die glaubten, als niemand glaubte. Diejenigen, die Standby flogen (als es das noch gab) und eine Woche lang am Flughafen saßen und hofften, einen Flug nach Hause zu erwischen. Diejenigen, die nach Caijiaying fuhren, als es eine 12-stündige Fahrt von Peking auf einer einspurigen Schotterstraße war, die mit überladenen Kohlelastern überfüllt war, und die in einer Unterkunft übernachteten, die man nur grob als Unterkunft bezeichnen kann. Die wenigen, die keinen Lohn oder eine Entschädigung annahmen und blieben, als die Firma fast kein Geld mehr hatte. Diese wenigen, die in einem schrecklichen Büro von der Größe eines Schrankes arbeiteten. Zu diesen wenigen gehören Roger Goodwin, Dal Brynelsen, der verstorbene Bill Mulligan und der kürzlich verstorbene Rupert Crowe.

Es wäre absolut falsch von mir, Rupert nicht zu erwähnen, auch wenn ich schon vieles gesagt habe. Seine Weisheit, sein Fachwissen und seine Ratschläge werden von uns allen bei Griffin jeden Tag vermisst. Ohne ihn wäre die Caijiaying-Mine ein Tal geblieben, gekrönt von mongolischen Sanden, neben einem kleinen Dorf in Nordchina. Ein außergewöhnlicher, brillanter Geologe, der Vater von Caijiaying und, was noch viel wichtiger ist, ein liebenswürdiger, sanfter, überlegter, engagierter, intelligenter Mensch, den zu kennen und mit dem ich einen großen Teil meines Arbeitslebens verbracht habe, war mein absolutes Privileg.

Mit der Vergangenheit hinter uns, freue ich mich auf das nächste Jahr dieser unglaublichen Reise.