Großes Potenzial bei Urangesellschaften

Mit einem Investment in Uran ist Legende Rick Rule, President und CEO von Sprott US Holdings, reich geworden. Das war 2007, der Uranpreis stieg damals auf 130 US-Dollar je Pound. Antizyklische Wetten auf Uran brachten ihm immense Gewinne. Auch heute ist er in Uran investiert. Die CO2-Reduzierung und der wachsende Strombedarf der Weltbevölkerung verlangen nach sauberer Energie aus Atomkraftwerken.

Der Uranmarkt scheint besonderen Regeln zu folgen. Er ist auch von Saisonalität geprägt. Es gibt so etwas wie eine Sommerflaute. Mit knapp 33 US-Dollar je Pound Uran hat er sich inzwischen erholt. Da hier noch deutlich Luft nach oben sein sollte, wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg in die Welt der Urangesellschaften.

Wichtig für die Preisentwicklung ist auch folgender Punkt: Je mehr sich das Jahr dem Ende neigt, desto mehr müssen Gesellschaften Uran auf dem Spotmarkt kaufen, um ihre langfristigen Verträge bis zum Jahresende zu erfüllen. Denn zur Sicherung des Energietreibstoffes werden große Mehrjahresverträge unterschrieben. Cameco wird aufgrund seiner Produktionseinschränkungen sicher dabei sein. Letztes Jahr kaufte Cameco 12 Millionen Pound Uran am Markt. So wird es auch anderen gehen, denn der Produktionsrückgang besteht branchenweit.

Urangesellschaften wie IsoEnergy oder Uranium Energy besitzen das Uran in ihren Projekten. IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-goldmining-rnc-minerals-isoenergy-und-gold-terra-resources/ – hat seine Uranprojekte im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan, einer hochgradigen Uranregion (mehr als 170.000 Hektar). Hochgradige Uranminen gibt es dort bereits.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/play/uranium-energy-beste-position-fuer-neustart-von-us-uranproduktion/ – kann fortgeschrittene und bereits genehmigte Uranprojekte in den USA sein Eigen nennen. In einem Land damit, dass vermehrt auf Uran aus dem eigenen Land setzt und sich von Uran-Exporten unabhängiger machen möchte.

