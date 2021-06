Gymnasiastin Silvia Kühn und Finanzminister a.D. Peer Steinbrück diskutieren über Geld und Leben

Die fast 16-jährige Silvia Kühn startete vor über einem Jahr den YouTube Kanal „Clever Money“. Ihr Ziel ist es, jungen Menschen alles Wissenswerte rund um Geld und Finanzen auf einfache Art und Weise nahe zu bringen.

Dazu gehören auch Interviews mit Experten. Bereits im Mai hat sie selbst den Finanzminister a.D. Peer Steinbrück für ein Interview in ihrem Kanal gewinnen können.

Von diesem Interview inspiriert, erhielt sie im Juni eine Einladung der Direktbank ING nach Frankfurt als Gast in deren Podcast „do your thing“. In diesem Podcast standen schon der Basketballer Dirk Nowitzki und die Unternehmerin und Modell Sara Nuru Rede und Antwort.

Die Moderatorin Luise Höpfner sprach mit Silvi und Peer Steinbrück über eine Stunde zu vielen Themen rund um Geld und Finanzen. Neben der Frage, ob und wie beide ihr Ding machen, diskutierten sie, wie man heute anlegen sollte, ob Wirtschaftsunterricht in der Schule wichtig ist und welche

Zukunftspläne beide haben.

Vor der Aufnahme unternahm Silvia eine Stadttour durch die

Bankenmetropole in Frankfurt – vorbei an den Bankenhochhäusern zum großen -Zeichen bis zur Stelle der Ausgabe der ersten Euro-Münzen 2001. Danach ging es zu „Bulle und Bär“ vor der Frankfurter Börse. Mit ihrer Mutter, der Honorarberaterin aus Grafing Stefanie Kühn, hatte sie

eine kompetente Führerin, da diese ihre ersten Berufsjahre dort verbracht hat. (Video zur Stadttour:

https://www.youtube.com/watch?v=4o3eT2mR4G4 )

Teil I des Podcasts wurde am heutigen Freitag veröffentlicht

(https://doyourthing.podigee.io/ ), Teil II folgt in ungefähr zwei Wochen.