Hanf- und Cannabis Aktien wachgeküsst

Erstellt von Redaktion Allgemein

Aktuell befindet sich der New Cannabis Venture Global Cannabis Index tiefer als zum Tiefpunkt 2013 ! Er befindet sich auch unterhalb der Stände vom Frühjahr und Sommer 2017. Auch wenn die kurzfristige Wertsteigerungen in der Tat sehr steil ist, so kann von einer Spekulationsblase oder gar einem ?Blow Off? überhaupt keine Rede sein.

Der Markt hat auf dem Weg ?nach unten? massiv übertrieben ? diese Übertreibung wurde jetzt berichtigt ? mehr ist nicht passiert.

Fundamental ist in den letzten Monaten aber sehr viel passiert. Der Markt ist heute natürlich ein völlig anderer als noch 2013, 2017 oder auch Anfang 2020. Hier verweisen wir an dieser Stelle auf unsere Webinare, in denen wir regelmäßig einen breiten Überblick über die Veränderungen in der Branche geben.

Unternehmensmeldungen – Highlights

Aphria / Tilray

Im Dezember 2020 kündigten die beiden großen kanadischen Cannabis-Unternehmen Aphria und Tilray einen Merger an. Aphria Aktionäre sollen demnach 0,8381 Aktien von Tilray bekommen. Aktuell sind die Bewertungen der Aktien nicht kongruent zu diesem Angebot. Entweder ist Aphria viel zu billig oder Tilray viel zu teuer. Wie so oft, wird die Wahrheit am Ende irgendwo in der Mitte liegen. Wir haben uns bereits im letzten Jahr für Aphria und gegen Tilray entschieden. Somit fühlen wir uns im Moment mit unserer Position in Aphria sehr wohl.

GW Pharma / Jazz Pharma

Anfang Februar 2021 hat die irische Jazz Pharma eine Übernahme von GW Pharma bekannt gegeben. Alle GW Pharma Aktionäre erhalten 200 Dollar plus zusätzlich Aktien von Jazz Pharma im Wert von 20 Dollar. Das Medienecho auf diese Übernahme war riesig. Ein reines Cannabis-Pharma-Unternehmen wird für 7,2 Mrd. Dollar von einem breiter aufgestellten Pharmaunternehmen übernommen. Die Aktie von GW Pharma reagierte natürlich prompt und legte in Folge dieser Übernahme sofort über 40% an einem Tag zu. Da die übernehmende Firma bisher keinen Track Record im Bereich von Cannabis-Medizin hat und da der Anteil von GW an dem neuen Konzern nur in etwa 20% ausmachen wird, haben wir uns dazu entschlossen den Gewinn zu realisieren die Aktien von GW Pharma zu verkaufen und die neue Jazz Pharma zunächst zu beobachten. Wir möchten nicht ausschließen, dass wir uns in Zukunft an der Firma beteiligen ? für den Moment jedoch noch nicht.

Übernahmen & Kooperationen

Neben diesen beiden Übernahmen vergeht keine Woche ohne Meldungen zu Übernahmen oder Kooperationen. Viele der übernommenen Firmen waren bis dato nicht börsengelistet, sondern in privater Hand, deswegen erwecken diese Meldungen nicht die Prominenz in den Börsenmedien, wie die beiden Meldungen von Aphria / Tilray und GW Pharma / Jazz Pharma.

Regulierungen / Legalisierungen / Neue US Administration

Nach den verschiedenen Legalisierungs-Entscheidungen, die zeitgleich mit der US Wahl statt fanden, gab der US Bundesstaat Arizona richtig Gas. Weniger als 3 Monate nach der Entscheidung starteten die ersten Verkäufe von Cannabis als Genussmittel. Viele weitere US Bundesstaaten haben das Thema einer Cannabis-Legalisierung nun ebenfalls auf den Weg gebracht. Somit können wir es als sicher Erachten, dass der Markt für legales Cannabis auch in den nächsten Monaten weiterhin sehr stark wächst. Inzwischen haben wir aber eine neue US Regierung, die sich ebenfalls bereits mehrfach in Richtung Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene in Stellung gebracht hat. Waren die Erwartungen dafür zunächst eher verhalten, so scheint es aktuell, dass es doch deutlich schneller gehen könnte, als man zunächst erwartet hat. Unter anderem hat sich Chuck Schumer ? der Chef der Demokraten im US Senat ? bereits mehrfach öffentlich für eine baldige Legalisierung ausgesprochen. Wir alle kennen die Irr- und Umwege der Politik, weshalb wir hier nicht über ein Zeitfenster und über den möglichen Ausgang spekulieren möchten. Fakt ist aber, dass sich ?irgendwas? tun wird.

Auch auf internationaler Ebene nimmt der Legalisierungsprozess immer weiter an Fahrt auf. Australien hat das Thema CBD geregelt, Frankreich hat eine offizielle Umfrage in der Bevölkerung gestartet, Israel und Mexiko scheinen nur noch wenige Wochen vor einer Legalisierung zu stehen und sogar im äußerst restriktiven Großbritannien kommt immer mehr Bewegung in das Thema.

CANSOUL Fonds – Hanf Aktien Global

Unser Fondspreis hat seit Beginn von Q4 2020 über 130% zugelegt. Angesichts der äußerst positiven Entwicklung der letzten Wochen und Monate wird uns vermehrt die Frage gestellt, wie lange dieser Trend noch weiter gehen könne.

Die Entwicklung hat uns nicht überrascht. Wie Sie aus unseren Webinaren wissen, haben wir eine solche Entwicklung erwartet.

Zusammenfassung:

Ein kleiner Artikel wie dieser hier reicht definitiv nicht aus, um Sie vollumfänglich über alle positiven Nachrichten aus der Welt der Cannabis-Aktien zu informieren. Das Ende der Prohibition auf Cannabis ist in vielen Bereichen bereits vollzogen und in noch viel mehr Bereichen steht es kurz bevor. Deshalb sind wir sicher, dass uns das Thema über einen sehr langen Zeitraum weiterhin viele positive Meldungen bringen wird. Übernahmen werden weiterhin zur Tagesordnung gehören. Steigende Nachfrage in den bereits existierenden Märkten, steigende Preise (!), neue Märkte und Regulierungen für zusätzliche, legale Geschäftstätigkeiten werden uns in den nächsten Monaten weiterhin begleiten. Insofern war die Entwicklung seit dem Q4 2020 lediglich ein ?Wachküssen? des Marktes.

Wir freuen uns Sie bei der Entstehung eines komplett neuen Industriezweigs in den nächsten Monaten und Jahren begleiten zu dürfen. Für Webinare, Gastartikel oder Interviewanfragen stehen wir natürlich zur Verfügung.

Gern laden wir Sie zu unseren nächsten Webinaren ein:

Dienstag, der 23. Februar 2021 von 11.00 bis 12.00 Uhr

Donnerstag, der 4. März 2021 von 14.00 bis 15.00 Uhr

Bitte senden Sie zur Anmeldung ein Email an stehr@cansoul.de

Grüße aus Hamburg

Das Team vom CANSOUL Fonds Hanf Aktien Global

