Hanf&Cannabis Aktien? der Markt atmet durch!

Nach dem Machtwechsel in den USA stehen die Zeichen auf Cannabis-Legalisierungen in den USA.

Dieses Ereignis im Sinn haben sich viele Anleger ? darunter nachweislich auch die ersten größeren institutionellen Investoren ? in Cannabis-Aktien positioniert.

Es ist bekannt, dass Aktienkurse und unternehmerische Fundamentaldaten sich langfristig im Einklang befinden. Kurz- und manchmal auch mittelfristig, gibt es aber immer wieder unrealistisch hohe Übertreibungen und Kaufpaniken nach oben und genauso unrealistisch starke Abverkäufe und Paniken nach unten.

Diese Tatsache hinterlässt manchmal den Eindruck, als ob sich Aktienkurse völlig losgelöst von den Fundamentaldaten, Quartalsergebnissen oder den letzten Unternehmensmeldungen verhalten. Dass es langfristig aber nicht so ist, ist eindeutig.

Die aktuelle Korrektur bei den Cannabisaktien ist in unseren Augen als ?Durchatmen? zu bezeichnen. Die massiv positiven Aussichten für die Unternehmen und die damit einhergehenden Umsatz- und Gewinnsteigerungen bilden eine sehr gute Basis für langfristig deutlich steigende Kurse in diesem Segment.

Wichtig ist in diesem Segment, dass man versteht, dass bereits unter der aktuellen, politischen Ist-Situation die Zukunftsaussichten für die meisten, gerade in den USA positionierten, Cannabisunternehmen sehr positiv sind. Die Umsätze steigen in allen legalen Rechtsräumen für Cannabis im Moment stark an. Mehrere US Bundesstaaten setzen gerade beschlossene Legalisierungen um, was die Umsätze in den nächsten Monaten zusätzlich befeuern wird. Eine Legalisierung auf US Bundesebene wäre dann nur die logische Konsequenz der ausgesprochen Guideline der demokratischen Regierung.

